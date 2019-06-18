İsmail Küçükkaya’dan yüz yüze görüşme açıklaması

İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım’ın canlı yayın öncesinde kendisiyle yüz yüze görüşülmediği ancak Ekrem İmamoğlu ile görüşüldüğü, bu durumun 'gayrıahlaki' olduğuna yönelik suçlamalarına yanıt verdi.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile AKP’nin adayı Binali Yıldırım’ın katıldığı canlı yayını yöneten İsmail Küçükkaya program öncesinde İmamoğlu ile yüz yüze görüşmesine dair suçlamalara yanıt verdi.

FOX Ana Haber’de Fatih Portakal’ın sorularını yanıtlayan Küçükkaya “Ağır bir sorumluluk üstlendim. Kılı kırk yararak düzenledik her şeyi. Benim adaylarla görüşmem iki taraf tarafından görev olarak verildi. İki tarafla da görüştüm. Yıldırım’ın danışmanıyla konuştum. Yemek yedim. Orada konuştuk. Format, usul… Sorular yok orada. Yıldırım’ın danışmanıyla telefonda görüştüm. Yıldırım ile bugüne kadar 5 yayın yaptım hepsinde onunla görüştüm. Ben 31 Mart’ı sorarım, 6 Mayıs YSK kararını sorarım, 23 Haziran’a gidilirkenki süreci sorarım dedim bir çerçeve çizdim” dedi.

‘BİRAZ ÖNCE YILDIRIM’I ARADIM’

Küçükkaya, “Biraz önce Yıldırım’ı aradım. Programa ilişkin bir itirazınız var mı dedim. ‘Konu o değil’ dedi. ‘Sen’ dedi ‘bana onunla yüz yüze konuştuğunu söylemedin.’ ‘Ben moderatörüm bana güvendiniz’ dedim. ‘Sen’ diyor ‘onunla baş başa görüştün benimle görüşmedin’. Bana iki genel başkan yardımcısı şunu dediler, soru sayısı, usul, soru başına süre ve format. Siz dedim bunları bilmiyor muydunuz? Ben zaten sizin danışmanınızla görüşüp bunları konuşmuşum. Orada size bir tuzak kuruldu mu? Yok. Bu sabah Uğur Dündar bile şunu yazdı; İsmail son derece zor bir yayın öncesi iki tarafla görüşmek gayet normal” diye konuştu.

EKREM İMAMOĞLU GÖRÜŞMESİ

İsmail Küçükkaya, ayrıca İmamoğlu’nun danışmanlarıyla tartışma yaşadığını ve İmamoğlu’nu gördüğünde bir aparatla buharlı bir ses açma tedavisi yapıldığını söyledi.

İmamoğlu ile sadece üç cümle konuştuğunu ifade eden Küçükkaya, daha sonra danışmanlarıyla programın formatı hakkında görüştüğünü belirtti.

Binali Yıldırım, bugün yaptığı açıklamada “İsmail Küçükkaya, İmamoğlu ile yüz yüze görüştüğünü bana söylemedi ve benimle buluşmak yönünde bir talebi olmadı” demiş, “Gayriahlaki bir durumdur. Bu felakettir” diye konuşmuştu.