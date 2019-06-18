Ekrem İmamoğlu'ndan İsmail Küçükkaya açıklaması

CHP İBB adayı Ekrem İmamoğlu, canlı yayın öncesi İsmail Küçükkaya ile görüştüğüne yönelik iddiaları doğruladı. İmamoğlu, Küçükkaya’nın kendisine ‘Sizinle görüşeceğim, ardından Sayın Binali Yıldırım’ı ziyaret edeceğim’ dediğini belirtti.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, pazar akşamı AKP’nin adayı Binali Yıldırım ile katıldığı canlı yayın öncesinde programın moderatörü İsmail Küçükkaya ile görüştüğünü doğruladı.

Habertürk'ten Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan İmamoğlu “İsmail Küçükkaya ile önceden buluştuğunuza dair bir iddia ortaya atıldı. Yüz yüze görüştünüz mü yayından önce?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Tabii ki. Bana geldi, zaten, ‘Sizinle görüşeceğim, ardından Sayın Binali Yıldırım’ı ziyaret edeceğim’ dedi. Gizli görüşme derken, kameraların önünde değildi ama gizli de değildi. Oturduk, konuştuk. Sorular konusunda da, ‘Sizin ne soracağınıza karışmam ama konunun çemberi belli. İstanbul konuşulmalı, tamam ama İstanbul’da ikinci seçime niçin gidildiği de konuşulmalı. Bu en önemli mesele’ dedim. Normal bir seçim değil ki bu. 31 Mart’ta bir seçim yaptık, 23 Haziran’da niçin bir seçim daha yapıyoruz? Niye bu ülke 3 ay daha seçimle boğuşuyor? Bunu millete anlatmamız gerektiği konusunda talebimi ilettim. Sorular, özel detaylar gibi konulara asla girmedim. ‘Siz aklınıza gelen her şeyi sorabilirsiniz’ deyip, kendilerini uğurladım.”

