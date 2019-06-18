Binali Yıldırım: Yüz yüze buluşma gayriahlaki bir durumdur, bu felakettir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İsmail Küçükkaya ile CHP adayı İmamoğlu'nun ortak canlı yayın öncesi görüştüğü iddiasına ilişkin, 'Yüz yüze buluşma gayriahlaki bir durumdur. Bunu kamuoyundan gizlemeleri de bir felakettir' dedi.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, ortak canlı yayın öncesi İsmail Küçükkaya ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun görüştüğü iddiasına ilişkin konuştu. "Yüz yüze buluşma gayriahlaki bir durumdur. Bunu kamuoyundan gizlemeleri bir felakettir" diyen Yıldırım, "Ekrem İmamoğlu görüşmeyi neden gizledi, açıklasın. İsmail Küçükkaya, İmamoğlu ile yüz yüze görüştüğünü bana söylemedi ve benimle buluşmak yönünde bir talebi olmadı. Ekrem Bey'in tarihi buluşma öncesi danışmanlarıyla birlikte (moderatörle) bir otelde buluşması gayri ahlakidir" ifadesini kullandı. İLGİLİ HABER İmamoğlu'nun danışmanı ortak yayın öncesindeki görüşmeyi anlattı