İmamoğlu'nun danışmanı ortak yayın öncesindeki görüşmeyi anlattı

23 Haziran seçimleri öncesinde, İstanbul adayları Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’ın canlı yayında buluşmasının ardından Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Yayından 1-2 gün önce, Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya’nın bir otelde buluştuğu iddia ediliyor" ifadesini kullanmıştı.

Nagehan Alçı’nın iddiası üzerine İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun konu hakkında açıklama yaptı.

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, Ongun'un açıklaması şu şekilde:

“Çarşamba akşamı, İsmail Küçükkaya bizi aradı. Yayının formatına dair bizimle ve Binali Yıldırım’la konuşmak istediğini iletti. Biz de Perşembe günü Taksim’deki The Marmara Hotel’de ‘Kentsel Gelişim Çözümleri’ başlıklı bir basın toplantısı gerçekleştireceğimizi, o toplantı sonrası görüşebileceğimizi ilettik.

O gün o otelde buluştuk. Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Şükrü Küçükşahin ve ben o buluşmada vardım. Küçükkaya bize 15’er soru soracağını, 3’er dakikalık süre tanıyacağını ve formatın nasıl olacağını anlattı. Bu çizgide yapılan görüşme sonrası, İsmail Küçükkaya Binali Yıldırım ile de görüşeceğini ve bir değişiklik olursa bizi bilgilendireceğini, belirtti.

Kendisi dönmeyince, Cumartesi günü ben aradım İsmail Küçükkaya’yı. Küçükkaya da Binali Yıldırım’la telefonda görüştüğünü ve Yıldırım’ın da ‘Neyi, nasıl sorarsan sor; sana güveniyoruz’ dediğini iletti.