AKP'de operasyon hazırlığı: Erdoğan yaptırımsız bırakmaz

Seçim sonuçlarının ardından Reuters'e konuşan AKP'ye yakın bir kaynak, 'Ankara ve İstanbul en büyük öncelikti ama kaybedildi. Cumhurbaşkanı bunu yaptırımsız bırakmaz' dedi.

31 Mart seçimlerinde Ankara ve İstanbul'un kaybedilmesi AKP'de krize neden oldu.

Reuters'in haberine göre, AKP’ye yakın bir kaynak, seçim sonuçlarının genel merkez ve kabinede sonuçlarının olabileceğini belirterek, “Cumhurbaşkanı bunu yaptırımsız bırakmaz. Ankara ve İstanbul en büyük öncelikti ama kaybedildi” dedi.

AKP’li bir yetkili de, kabinede bir değişiklik olması gerektiğinin altını çizerken, “Parti genel merkezinde de değişiklik olmalı. Kabinedeki yapı ve bazı uygulamalar nedeniyle bazı rahatsızlıklar var. Bu artık saklanmıyor. Ama öncelikle ekonomiye bir çare bulunmazsa daha sıkıntılı günler olabilir” dedi.