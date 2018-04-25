AKP'de bölünme tartışması: Gül düğümü...

CHP ve Saadet Partisi'nin (SP) Abdullah Gül'ü ortak aday yapma girişimi Meral Akşener'in 'çekilmem' yanıtına takıldı. Görüşme trafiğini SP yönetirken, Parti Meclisi'nden ittifak yetkisi alan Kılıçdaroğlu, bugün bir kez daha Akşener'le görüşecek. Tablonun diğer kısmında ise Gül'ün adaylığı durumunda AKP'nin yaşayacağı olası bölünme korkusu duruyor. Ali Babacan, Sadullah Ergin, Beşir Atalay gibi isimler Gül'ün yanında yer alırken, Erdoğan'dan Arınç hamlesi geldi...

24 Haziran seçimleri öncesi ittifak trafiği son sürat devam ediyor.

Saadet Partisi'nin ortak aday Abdullah Gül önerisi CHP cephesinde olumlu karşılanırken, İyi Parti'den "adayımız Akşener" yanıtı geldi.

Dün Parti Meclisi'nden ittifak yetkisi alan Kılıçdaroğlu, bugün Akşener'le bir görüşme daha gerçekleştirecek.

Görüşmeden çıkacak olası olumsuz yanıtta geriye CHP ve Saadet Partisi'nin ortak adayı Abdullah Gül seçeneği kalmış olacak.

CHP içinden gelecek tepkilerin bu adımı zora sokabileceği ancak Kılıçdaroğlu'nun yine de böyle bir adım atma ihtimalinin olduğu belirtiliyor. Öte yandan Gül'ün CHP-SP desteğiyle adaylığı kabul edip etmeyeceği tartışma konusu olurken, tam da bu tabloda AKP için olası bir bölünme senaryosu gündeme geliyor.

DAVUTOĞLU-GÜL, ARINÇ-ERDOĞAN

Önceki gün kulislere yansıyan ve Abdullah Gül'ün talebiyle gerçekleştiği belirtilen Gül-Davutoğlu buluşması AKP içinde yıllardır devam eden bölünme senaryolarına güç kazandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşmeye Bülent Arınç'ı yanına çekerek yanıt verdi. Arınç, Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrasında "AK Parti'den başka bir partiye başımı çevirmem. Başka bir partiyle ilgili olumlu kanaatimi de ortaya koymam. AK Parti'nin adayı konusunda da durum bundan ibarettir. Ben ne AK Parti ne onun genel başkanı, zarar verecek hareketin içinde olmam. Ben iyi bir AK Partiliyim" açıklaması yaparken, Gül'ün adaylığı konusunun gündeme gelip gelmediğine ilişkin bir soruya, "Her konuyu görüştük ama bu konuda açıklama yapma yetkisini kendimde görmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız arzu ederlerse kendileri söyleyebilir. Bize izin verirlerse biz de konuşuruz. Ama çok özel konuşmalarımızı şimdilik mahrem tutuyoruz" yanıtını verdi.

Hürriyet'ten Hande Fırat'ın haberine göre, Abdullah Gül’ün yanında Ali Babacan, Sadullah Ergin, Beşir Atalay gibi AKP'nin bir dönem merkez kadrosunda yer almış isimler var. Gül’ün eski başbakan Ahmet Davutoğlu’na da hem kendi adaylığı konusundaki görüşlerini sorduğu, hem de olası adaylığı için destek istediği belirtiliyor. Fırat'a göre, Davutoğlu’nun temkinli yaklaştığı yorumları var.

Ancak görüşmenin ertesinde Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar gazetesinin attığı manşet, Davutoğlu'nun temkinli yaklaştığı yorumlarını zayıflatıyor.

GÜL SADECE SAADET'İN ADAYI OLUR MU?

AKP'ye yakın bir anket şirketinin sahibi, 50 AKP'li vekilin Saadet Partisi'ne geçip Abdullah Gül'ü cumhurbaşkanı adayı göstereceği iddiası tartışma konusu olurken, İyi Parti ve CHP'nin dışarda kaldığı bir tabloda Gül'ün sadece Saadet Partisi'nin adayı olup olmayacağı merak konusu. Bunun zayıf bir ihtimal olduğu belirtilirken, Temel Karamollaoğlu'nun bu süreçte attığı kritik adımlar ve eski AKP'lilerin Gül'e desteği tabloyu daha da ilginç bir hale getiriyor. Bugün hem Gül-Karamanoğlu görüşmesi, hem de bu görüşmenin ardından yapılacak Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi Gül'ün adaylık sürecini büyük oranda netleştirecek gibi görünüyor.