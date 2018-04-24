Davutoğlu'na yakın gazeteden 'Abdullah Gül' manşeti

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yakın isimlerin çıkardığı Karar gazetesi, Abdullah Gül manşetiyle çıktı.

Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edilen Abdullah Gül'ün, dün Ahmet Davutoğlu ile gizlice görüşme gerçekleştirdiği ileri sürülmüştü.

Bu iddianın ardından Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar gazetesinin manşeti dikkat çekti.

Gazete "Ortak aday uzlaşması" manşeti atarken, CHP ve Saadet'in ortak aday mutabakatı sağladığı, ortak adaylığa yakın ismin de Gül olduğu ileri sürüldü. Haberde, Gül'ün ortak aday olmaması durumunda Akşener'in de gündemde olduğu iddia edildi.

YAZARLAR NELER DEDİ?

Karar yazarlarının bugünkü köşe yazılarında ittifak tartışmalarına yer verilirken, şu ifadeler kullanıldı:

İbrahim Kiras: İki ay sonra yapacağımız cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin hesapları değerlendirmek için işte bu tabloyu göz önünde tutmamız gerekir. CHP kendi partisinden bir adayın ne ilk turda ne de ikinci turda bu yarışı kazanamayacağını biliyor. Bu yüzden, yönetimde kuvvetler ayrılığının geri getirilmesi ve Başkanlık sisteminden tekrar parlamenter demokrasiye dönülmesi şartıyla, Erdoğan’a karşı ya Meral Akşener’e ya da Abdullah Gül’e destek vermeyi planlıyor.

Etyen Mahçupyan: Mesele o adayın kim olacağı ve herkesin kafasında tek bir sembolik isim var, çünkü siyasetin ‘nesnel’ tahlili bu konjonktürde sadece o kalibrede bir kişinin adaylığının iktidarı değiştirebilecek oy oranını sağlayabileceğini ortaya koyuyor. İktidar kanadı kişinin adını anmayınca bu ihtimal gerçekleşmez sanısıyla belki bir tür ‘büyü’ yapmaya çalışıyordur. Muhalefet ise belki ‘nazar değmesin’ istiyordur… Ancak herkes o adayın Abdullah Gül veya ona yakın evsafta biri olduğunu çok uzun zamandan bu yana biliyor.

Elif Çakır: İYİ Parti seçimlere girebilsin, demokrasi kazansın, demokrasinin önüne kurulan tuzağı bozmak için, CHP’nin 15 milletvekilinden feragat etmesi, gelişmiş demokrasilere sahip ülkelerde bile örneğine rastlanmayacak bir tavırdır. Ama, fakat, lakin demeden, lafı dolandırmadan söylemeliyim ki... Bravo CHP... Bravo...