'50 AKP'li vekil Saadet Partisi'ne geçecek, Gül'ü aday gösterecek' iddiası

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, 50 kadar AKP'li vekilin Saadet Partisi'ne geçerek grup kararıyla Abdullah Gül'ü aday gösterebileceğini ileri sürdü.

AKP'ye yaptığı anketlerle de bilinen Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, 50 kadar AKP'li vekilin istifa edip Saadet Partisi'ne geçerek Abdullah Gül'ü aday göstereceklerini ileri sürdü.

Habertürk TV’de, Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu Türkiye’nin Nabzı programına katılan Daşdemir, AKP'den bazı milletvekillerinin ayrılarak Saadet Partisi’ne katılacağını ve grup kararıyla 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü aday göstereceğini söyledi. Daşdemir, iddiasını AKP'li bir siyasetçiden gelen mesaja dayandırdı.

Programa diğer konuğu AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, iddiaya ilişkin "Külliyen yalan… Bu Kemal Bey başlattı ya furya, buradan bir şey çıkarsa diye…" ifadelerini kullandı.

Kuzu'nun bu ifadeleri sonrası iddiası tekrar sorulan Daşdemir, bazı CHP'li vekillerin de SP'ye geçip Gül'ü aday gösterebileceğini aktardı.