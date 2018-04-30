AKP seçim paketini açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptı. Yıldırım, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, imar affı ile kaydı silinen öğrencilere af konularını açıkladı.

AKP seçim öncesi kesenin ağzını açtı. Başbakan Binali Yıldırım, vergi ve prim borcu affından emekliye bayram ikramiyesine, öğrenci ve imar affından yaşlılık aylığı zammına birçok başlığı kapsayan seçim paketini açıkladı.

Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Yıldırım'ın gündeme getirdiği paketin mali yükünün 24 milyar TL'ye ulaşacağı belirtildi. Başbakan Yıldırım'ın aynı zamanda seçim vaatlerini de sıraladığı açıklamalarından satır başları şöyle: Bugün Bakanlar Kurulu olarak bazı önemli kararlar aldık. Bu kararları vatandaşlarımızla huzurlarınızda paylaşıyoruz. Vergi ve prim borcu yapılandırılıyor. Trafik cezaları yapılandırılıyor. Bağkur borcu olup da sağlık hizmeti alamayan esnaflarımız var. Borcun varsa, sağlık hizmeti verilmiyor. Bunun da önünü açıyoruz borç ayrı, sağlık ayrı bunun pazarlığı olmaz.

31 Mart 2018 tarihinden önce vergi, sigorta ve prim, trafik cezası vs gibi ödemelerini gerçekleştirmemiş olanlara bir fırsat getiriyoruz.

Geçmiş 5 yıl için vergiyle ilgili bir fırsat getiriyoruz. Vergi takibinde olan, uzlaşmazlık ve inceleme sürecinde olan bütün mükelleflere böyle bir kolaylık. Piyasada beklenti haline gelen stop affı. Stop affıyla ilgili bir düzenleme yapıyoruz.

Yaşlılık maaşını 266 TL'den 500 TL'ye çıkarıyoruz. 600 bin civarında, yaşlılık aylığından yararlanan vatandaşımız var. Bunu iki katına çıkarıyoruz. Üç ayda 1500 liraya çıkarıyoruz.

Genç girişimciliğe yönelik desteğe bir yenisini daha ekliyoruz. Üç yıllık gelir desteği devam edecek. Bir yıl boyunca da bu kişi Bağkur borcu ödemeyecek. Bunu devlet olarak biz ödeyeceğiz

Üniversitelerimizde okuyan 8 milyona yakın gencimiz var. Bunlar içerisinde zamanla çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemeyen gencimiz oldu. Bunların büyük çoğunluğu ya maddi imkansızlıktan, ya devamsızlıktan ya da gençliğin verdiği heyecandan dolayı derslerini takip edememekten kaynaklanıyor. Yedi yılda bitirme mecburiyeti var. Bu öğrencilerimize bir kereliğine üniversitelerine dönme imkanı veriyoruz. Kaydı silinen öğrencilere tekrar kayıt yaptırma ve eğitimini tamamlayıp diploma alma fırsatı veriyoruz. Bunun istisnası, teröre bulaşmışsa bu haktan yararlanamıyor.

Kangren olmuş imar problemine de imar barışı getiriyoruz. İmar barışı değil, imar affı yapıyoruz. Yaklaşık 13 milyon bina için reform düzeyinde bir düzenleme getiriyoruz.

Önemli bir müjdeye geldik. Emeklilerimizle ilgili. Emekli olmuş, aşağı yukarı 12 milyonun üzerinde vatandaşımız var, emekli aylığı alan. Emekli olmadan aylık bağlanan gazilerimiz, şehit yakınlarımız var, köy korucularımız var. Bunlar emekliliği hak etmesine gerek kalmadan kanunla aylık alıyorlar. Normal çalışıp yaşını dolduran, emekliliği gelen emekliler, bütün devletten maaş alanlar. Bunlara da her yıl Ramazan bayramı öncesi ve Kurban bayramı öncesi birer ikramiye vereceğiz. Bayram ikramiyesi. Ramazan öncesi 1000 lira, Kurban bayramı öncesi 1000 lira. Tabii bu 12 milyonun üzerinde emekliyi düşündüğümüz zaman, hatırı sayılır bir para ediyor.