Adnan Oktar... Bir gericinin AKP ile yakın ilişkileri

15 Temmuz'dan sonra önce Furkan Vakfı'na operasyon düzenleyen AKP, sonra da bir süredir sinyalini verdiği Adnan Oktar operasyonuna imza attı. Oktar ile Erdoğan arasındaki destek ilişkisi 1994 yılına, yani Erdoğan'ın belediye başkanlığına kadar dayanıyor. Oktarcılar da bu yüzden operasyondan hemen önce bunu hatırlatan açıklamalar yapmış, seçimlerde de Erdoğan'ı desteklemişti. Uzun yıllardır iktidarlar tarafından korunan Oktar, attığı tüm adımlar bilinmesine rağmen tam 16 yıldır AKP korumasındaydı.

1980'lerle birlikte adını duyurmaya başlayan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi'ndeyken kendi cemaatini oluşturan Adnan Oktar, Harun Yahya mahlasıyla yazdığı safsatalarla gericilerin gözdelerinden olacaktı.

1987'de Harun Yahya takma adıyla "Yahudilik - Masonluk" adlı bir kitap yazan Oktar, 80'lerin sonunda ve 1999 yılında iki kısa tutukluk yaşadı.

Oktar, o yıllardan sonra iktidar desteğini hiç kaybetmedi.

ERDOĞAN'LA İLK TEMAS

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adnan Oktar Cemaatiyle temasını gösteren haberler 1994 yılına dayanıyor.

Erdoğan'ın belediye başkanlığından bu yana destek ilişkisi içinde olunduğu bilinirken, Adnan Oktar Cemaati'nin yıllardır attığı tüm hukuksuz adımlar, AKP korumasında görmezden geliniyordu.

Evrim ve bilim düşmanlığı yaparak, komünistleri hedef alarak yıllarca safsatalarla gündem olan Oktar, dava açtığı herkese ceza aldırdı, istediği siteleri kapattırdı ve hangi hukuksuzluğa imza atarsa atsın görmezden gelindi...

YÜZLERCE KİŞİYE DAVA AÇTI, İSTEDİĞİ KİŞİ CEZA ALDI

Aralarında soL yazarlarının da olduğu yüzlerce kişiye dava açan Oktar, mahkemeler aracılığıyla canı hangi haberi isterse sansürletebiliyordu.

Oktar, AKP iktidarında o kadar rahattı ki, devlet okullarında evrim karşıtı etkinlikler yapmayı başarıyordu.

ABD'DEN MADALYA ALDI, İSRAİL'E DESTEK VERDİ

Evrim karşıtlığı konusunda ABD askerlerine bile eğitim verdiği haberleriyle gündeme gelmeyi başaran Oktar, bu eğitimlerin ardından bir de madalya sahibi olacaktı.

İsrail'in Filistin'i hedef aldığı katliamlar sırasında İsrail'in yanında durmaktan da çekinmeyen Oktar, "Durduk yere roket atmanın ne anlamı var. Onlar da seni bombalıyorlar işte. Ve buna nefsi müdafaa diyorlar. Adam da senin roketine bombardımanla karşılık veriyor. Olan çocuklara oluyor. Batı Şeria İsrail'le anlaşma yaptı ve 2005'ten bu yana Batı Şeria'ya saldırmıyor İsrail" diyebilen bir gericiydi.

soL'A İTİRAF: HEPİMİZ ORADAYDIK

Yıllarca AKP gibi o da Gülen Cemaati'ne destek verirken, soL'un bu itirafları hatırlatması sonrası "hepimiz oradaydık" diyerek Erdoğan'ı ve tüm AKP'lileri de itiraflarına destek olarak sunan da Oktar'dı.

ERDOĞAN'A BÜYÜK ÖVGÜLER

Adnan Oktar, Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a övgüler yağdırırken, "Erdoğan'ın kılına dokundurtmayız" diyecek kadar bağlılığını ilan ediyordu.

"Dua ile Başbakan'a moral verilmesi gerekiyor" diyen Adnan Oktar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan için de "Yaman bir delikanlıdır o" diyecekti.

16 NİSAN'DA AKP'YE DESTEK

Adnan Oktar, A9 kanalında ve sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla, Erdoğan'a 16 Nisan referandumunda da destek vereceğini duyurmuştu.

Anayasa değişikliği "evet" oyu vereceğini belirten Adnan Oktar, "Tayyip hocamın önünü açın" diyerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a destek vermişti.

RTÜK'ÜN EN BEĞENİLENİYDİ...

AKP ile yaşadığı kriz sonrası kanalına ağır cezalar gelen Oktar, daha 7 Ocak 2016'da RTÜK tarafından en beğenilen kanal ilan edilmişti.

İŞLER TERSE DÖNÜYOR

2017'ye gelindiğinde yıllarca Adnan Oktar'ı savunan AKP medyasında Adnan Oktar aleyhinde haberler çıkmaya başlarken, ilk önemli haberlerden biri Saray'a verilen bir dosyaya ilişkin olmuştu.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cevat Babuna'nın eşi, Adnan Oktar'a ilişkin bir dosyayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiklerini açıklamıştı. Cevat Babuna, yıllar önce yaptığı bir açıklamada Adnan Oktar için, “Çocuklarımın beynini yıkadı. Onun yüzünden mutlu ailemiz dağıldı" demişti.

Cevat Babuna'nın eşi Semin Babuna, Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'a yaptığı açıklamada, Adnan Oktar'a ilişkin bir dosyayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiklerini söylerken, “Onlarla alakalı dosyayı Cumhurbaşkanımıza verdim.. Bunları düne kadar FETÖ yargısı koruyordu.. Şimdi onlar yok ve gereği yapılır diye ümit ediyorum.. Tayyip beyin onlardan hazzetmediğinin şahidiyim" ifadelerini kullanmıştı

DİYANET DEVREDE

Oktar'a karşı atılan bir diğer önemli adım Diyanet üzerinden gelecekti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kanala ve Oktar'a ilişkin ilk net çıkışı şu sözlerle yapacaktı:

"Cezaevinde yatış sebeplerinden birisi de Atatürk’e hakarettir. 90’lı ya da 80’li yıllarda ben çok iyi biliyorum Atatürk’e hakaretten cezaevinde kaldı ama şimdi en büyük Atatürkçü olarak kendisini söylüyor. Dengesi bozulmuş bir insan. Biz bunun doğru olmadığını söylüyoruz. Ama o televizyonu kapatma yetkisi Diyanet İşleri Başkanlığında değil ki, yetki kimdeyse onun kapatması lazım. İnşallahlar, maşallahlar havada uçuşuyor, dini bir takım referanslar ve orada dansöz oynatıyorsun böyle bir şey olabilir mi?"

Oktar, Diyanet'e yanıt olarak "kerhane paralarıyla maaş" alıyorsunuz deyince kavga da alevlenmişti.

İLK MAHKEME KARARI

Oktar'a karşı harekete geçildiğini gösteren ilk mahkeme kararıysa, kızlarının Oktar tarafından alıkonulduğunu belirten babanın talebi üzerine gelecekti.

Avusturya'da yaşayan Elvan Koçak, 7 yıl önce ayrıldığı eşi Gülperi K. ile birlikte Türkiye'ye gelen çocukları 19 yaşındaki Ş.K. ve 17 yaşındaki B.K'dan uzun süre haber alamadığını, akrabalarının söylemesi üzerine kızlarının Adnan Oktar'ın sahibi olduğu kanalda yayınlanan programa çıktığını gördüğünü, kızlarının bir otelde zorla tutulduğunu iddia ederek, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunmuştu.

Kısa süre önce "en beğenilen program" haberleriyle günden olan Oktar, artık en çok şikayet edilen program haberlerine konu olacaktı.

SON BİR HAMLE YAPTI AMA...

Sonrasında Oktar'ın kanalına büyük bir sansür uygulanmaya başlanırken, Oktar da karşı hamle olarak Erdoğan'a yanında olduğu mesajları ulaştırmaya çalıştı.

Yıllarca destek verdiğini ilan ettiği Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerinde de destekleyen, eski haberleri paylaşarak mazimiz 94'e dayanıyor diyen Oktar cemaati, seçimde Erdoğan'a oy verdikten kısa süre sonra gelen operasyondan kurtulamadı.

Yani AKP, uzun süredir destek verdiği, uzun yıllar birlikte yürüdüğü bir başka cemaatle bu kez kendi hamlesiyle yolları ayırıyordu.