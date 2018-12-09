'Abdullah Gül yeni parti kuracak, Kılıçdaroğlu'na İstanbul için sürpriz aday teklifinde bulundu'

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmeye ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, Gül'ün Kılıçdaroğlu'na İstanbul adaylığı için Ali Babacan'ı önerdiğini ileri sürdü.

Özışık, Gül'ün seçimlerin ardından Saadet Partisi'nin başına geçebileceğini ya da yeni parti kurabileceğini de iddia etti.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

Abdullah Gül'ün bir parti kurma, ya da bir partinin başına geçme hazırlığı içinde olduğunu, Doğu ve Güneydoğu’daki aşiretler başta olmak üzere bazı STK temsilcileriyle de gizliden gizliye görüştüğünü yaklaşık 1 yıl önce duyurmuştum. Aslında bu yeni oluşum Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce harekete geçecekti ama işler planlandığı gibi gitmediği için ertelendi.

Hangi tarihe ertelendiğini merak ediyorsanız, söyleyeyim.

Yerel seçimlerden hemen sonra harekete geçilecek. Kılıçdaroğlu ile Gül arasında gerçekleşen görüşme, bu yeni oluşumun temelini atmak içindi.

O temelin atılabilmesi için, AK Parti'nin bu seçimlerden zayıflamış olarak çıkması gerekiyor. Sadece oy oranı alarak değil, İstanbul ve Ankara gibi şehirleri de kaybetmesi gerekiyor.

İşte görüşmenin ana konusu da zaten bu mesele üzerine kurulu...

Duyduğuma göre Abdullah Gül, İstanbul için Ekrem İmamoğlu yerine, AK Parti'den de oy alabilecek bir isim önerisinde bulunmuş.

AK Parti'yi, AK Parti'nin içinden çıkan, herkesin sempatisini kazanmış ve başarılarıyla nam salmış bir ismin zayıflatabileceğine dair görüş bildirmiş.

Tahmin edemeyenler için söyleyeyim. O isim, bir dönem ekonominin dümeninde oturan Ali Babacan!

Babacan'ın bu durumdan haberi var mı ya da Kemal Kılıçdaroğlu bu ismi kabul eder mi bilmiyorum tabi...

Bu arada Abdullah Gül'ün yeni bir parti ya da oluşum içinde yer alacağımı söyledim ama. Yeni parti yerine hazır bir partinin başına da geçebilir.

Bu parti büyük ihtimalle Saadet Partisi olabilir

Fatih Erbakan'ın Refah Partisi'ni kurmasından sonra pili tamamen biten Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile buluşması boşuna değildir herhalde...

Öyle değil mi?