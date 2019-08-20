AB Delegasyonu kayyum atamaları konusunda ‘endişe’ bildirdi

Avrupa Birliği Delegasyonu, Diyarbakır, Mardin ve Van’daki kayyum atamaları ile ilgili bir açıklama yayımlayarak ‘endişelerini’ dile getirdi. Delegasyon, kayyum atamalarının ‘geniş çaplı bir terör soruşturması kapsamında’ yapıldığını belirtirken ‘ciddi endişe yarattığını’ bildirdi.

2009 tarihli Lizbon anlaşması çerçevesinde oluşturulmuş olan AB Delegasyonu, bugün bir açıklama yayımlayarak Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılmalarını değerlendirdi.

AB DELEGASYONU NEDİR?

AB Delegasyonu, 2009 yılında imzalanan Lizbon anlaşması çerçevesinde belirlenmiş görevlerle çalışıyor. Delegasyon bünyesinde Türk ve Avrupalı 180 uzman çalıştırırken, temel fonksiyonunu “AB katılım müzakereleri çerçevesinde siyasi kriterler ve müktesebata uyum konusunda Türkiye’nin kaydettiği ilerlemeyi izlemek ve müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olmak” şeklinde tanımlıyor. AB Türkiye Delegasyonu, diplomatik misyonların yetki ve haklarıyla diplomatik ilişkileri tanımlayan Viyana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde faaliyet gösteriyor ve AB’nin Türkiye nezdindeki büyükelçiliği olarak çalışıyor. Delegasyon başkanı AB tarafından Türkiye nezdinde büyükelçi olarak atanan kişi aynı zamanda.

Delegasyon, yaşananları şu sözlerle özetledi: “Geniş çaplı bir terör soruşturması kapsamında Türkiye'nin resmi makamları, ülkenin güney doğusunda yer alan Diyarbakir, Van ve Mardin illerinde demokratik seçimle göreve gelen belediye başkanlarını geçici süreyle görevlerinden uzaklaştırırken yüzlerce kişi de gözaltına alındı.”

Komisyon yaptığı açıklamada 31 Mart seçimlerinde elde edilen demokratik sonuçların kabul edilmesine dair şüphe uyandırması nedeniyle ciddi endişe yarattığını söylediği görevden uzaklaştırmaların seçmenlerin yerel düzeyde siyasi temsil hakkının ellerinden alınması anlamına geldiğini ve yerel demokrasinin zarar görmesi gibi ciddi bir tehlikeyi doğurduğunu belirtti.

Açık bir protesto ifadesine yer verilmeyen ve “terörle mücadele” ifadesinin sık sık tekrarlandığı delegasyon açıklamasında AB’nin siyasi bir sürecin derhal başlatılması çağrısını yinelediği belirtildi.

Komisyon'un Brüksel mahreçli açıklamasının tam metni şöyle: