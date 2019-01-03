İmamoğlu: Merkel beni tanımıyor ama tanısa en çok beni sever

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel'le ilgili açıklamasına yanıt vererek, 'Sayın Merkel beni tanımıyor olabilir ama tanısa en çok beni sever' dedi.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçilirse "ilk icraatının trafik konusunda olacağını" belirtti.

Sandık güvenliği konusunu çok önemsediğini dile getiren İmamoğlu, "En değer verdiğim şey sandık güvenliğidir. Çok değerli bir merkez kuracağız" dedi.

'TANISA EN ÇOK BENİ SEVER'

RS FM'de konuşan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel'le ilgili olarak söylediği "Merkel beni aradı, Binali Bey'i İstanbul'a aday göstermişiniz dedi. CHP bir ilçe belediye başkanını İstanbul'a aday gösteriyor. Bunların vizyonu bu kadar" sözlerine de "Sayın Merkel beni tanımıyor olabilir ama tanısa en çok beni sever" diye yanıt verdi.

“Seçilirsem rozeti çıkaracağım” ifadesine de değinen İmamoğlu, "Rozetimi çıkaracağım diye cümle kurmadım. Genel Başkanımızın rozet konusunda bir açıklaması var. O sorulduğunda katıldığımı söyledim. Benim partililiğimi kimse tartışamaz" şeklinde konuştu.

'AK PARTİLİ DE OLSA ÇOK MEMNUN OLACAK'

2014'deki yerel seçimlerde kazandığı Beylikdüzü Belediyesi'nde çok iyi işler yaptığını düşündüğünü ifade eden İmamoğlu, "Beylikdüzü'nde çok iyi bir iş yaptığımı düşünüyorum. Hayatı değiştirdik, vatandaşın beklentisi olan hizmetleri en mükemmel şekilde sunmaya çalışan bir ortam yarattık. İddia ediyorum, İstanbul'un en başarılı belediyesiyiz. Beylikdüzü'nde yaşadığım 5 yıllık tecrübe, büyükşehire ne kadar hazır olduğumun ispatıdır" diye konuştu.

"İstanbul'un yol haritası yok, rotası şaşmış. İstanbul, çok büyük bir tehlikeye doğru yol alıyor. Burası dünyanın merkezi olabilecek bir şehir" ifadeleriyle sözlerine devam eden İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bize oy verenler, AK Partili olsa da çok büyük bir memnuniyet duyacaklar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni şu anda paramparça birçok siyasi erk yönetiyor."

'ANAP GENÇLİK KOLLARINDA ÇALIŞTIM'

Gençlik yıllarında ANAP'ta siyaset yapmasına ilişkin eleştirileri de yanıtlayan İmamoğlu, "21 — 22 yaşında ANAP'a katıldım, 1 yıl Gençlik Kolları'nda çalıştım ancak çok sevmedim ve geri çekildim" dedi.

"Şu an İstanbul'un sorunlarının çözülememesinin en önemli sebebi, demokrasi kavramından uzak yönetilmesidir" diyen İmamoğlu "İstanbul'un yüzde 60'a yakını, fırsatını bulsam bu kenti terk ederim diyor. Böyle bir kentin mutsuzluk üretmesini kim kabul edebilir. İstanbulluyu şu an para da parasızlık da mutlu etmez. Bizim hedefimiz az kazananı da mutlu etmek" diye konuştu.