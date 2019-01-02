İmamoğlu İstanbul'u AKP'yle birlikte yönetecek

CHP'nin İstanbul belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, seçilmesinden sonraki sürece dair konuşarak 'Ortak masa, ortak akıl kuralıyla ilerleyerek İstanbul’un 39 ilçesiyle beraber hareket edeceğiz. Bu 39 ilçeden hiçbir İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile aynı masada oturup karar alamadım diyemeyecek' dedi.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'a konuştu.

İmamoğlu, "Seçilmeniz halinde diğer partili belediyelerle iletişiminizi nasıl tutacaksınız?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"En değerli kavramlarımızdan bir tanesi de kimseyi dışarıda bırakmamak. Ortak masa, ortak akıl kuralıyla ilerleyerek İstanbul’un 39 ilçesiyle beraber hareket edeceğiz. Bu 39 ilçeden hiçbir İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile aynı masada oturup karar alamadım diyemeyecek. Bu konuda ben kendimi teminat olarak gösteriyorum. Hangi partiden olursa olsun seçilecek ilçe belediye başkanları bugüne kadar en iyi idare sürecini benimle birlikte yaşayacak."

'SEÇİLİRSEM ROZETİMİ ÇIKARACAĞIM' DEMİŞTİ

Mevcut durumda İstanbul'un 39 ilçesinden 25'i AKP'nin elinde. CHP'nin elindeyse 12 ilçenin belediyesi bulunuyor.

İmamoğlu, daha önce de "Ülkenin en büyük düşmanı partizanlıktır; kazanırsam seçimin bittiği gün CHP rozetini çıkaracağım" açıklamasını yapmıştı.