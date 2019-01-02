ÖZEL I CHP’de İmamoğlu kavgası: Bazı PM üyeleri itiraz etti

İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'yla sıkı bir pazarlık yaptığı, bunun sonucunda hemşehrisi ve imardan sorumlu danışmanını boşalttığı koltuğa adaylık için gösterttiği söyleniyor. CHP Parti Meclisi'nde Çalık’ın adaylığı için “O partili değil. Siyasi geçmişini iyice araştırdınız mı? CHP’de krallık ya da saltanat düzeni mi var ki birisi, diğerini yerine aday olarak bırakıyor” itirazları gelmiş. Çalık’ın daha önce AKP’li bir ismin danışmanlığını yaptığı iddia ediliyor.

CHP’nin yerel seçim başkan adayları listesi hızla şekilleniyor. Büyükşehirlerin önemli bir kısmı açıklandı. İzmir gibi bazı önemli şehirlerde beklenti sürüyor. Erken açıklanan İstanbul ve Ankara adayları etrafındaki tartışmalar da devam ediyor.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Adayı olarak açıklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmasını AKP eski İBB başkanlarını ziyaret ederek ve AKP Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan randevu isteyerek başlattı. İmamoğlu bu ziyaretlerinin ardından seçilirse parti rozetini çıkaracağını vadetti, tarafsız belediye başkanı olacaktı.

CHP kurmayları İmamoğlu’nun adaylığı ile “Sarıgül rüzgârı” estirmeyi planlıyordu ama görüntü onun bile çok uzağında. Kaldı ki Sarıgül de yarışı kaybedip gece yarısı ortalıktan kaybolan popüler adaylardan biri olarak tarihe kaydedildi. Ardından Muharrem İnce benzer bir kaderi paylaştı. İmamoğlu ile bir deja vu yaşanıyor. Tek farkı sonuncu adayın çok popüler olmaması. Bu nedenle Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nun adaylık sürecine özellikle ağırlığını koymaya çalıştı.

CHP içinde bu son aday vakasının planlayıcısının Örgütten Sorumlu Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve ekibi olduğu söyleniyor. Partinin il başkanı Canan Kaftancıoğlu da bu planlayıcı ekibin içinde. Bir önceki yerel seçimlerde Mustafa Sarıgül’ün adaylığını gündeme getiren de aynı ekipti.

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun isminin Kemal Kılıçdaroğlu'na Koç ailesi tarafından verildiğini yazdı. 2018 yılı Cumhurbaşkanlık seçimlerinde de adaylardan biri olarak Ali Koç ismi geçmişti. Yani Koç ailesinin Kemal Kılıçdaroğlu ile “yakın” ilişkisi var. İBB adayı Ekrem İmamoğlu da aileye yakın bir isim. Hayatını kaybeden Mustafa Koç’tan “yakın arkadaşım” diye bahseden İmamoğlu, belediye başkanı seçildikten sonra da Koç ailesiyle ilişkilerini sürdürmüştü. İmamoğlu’nun, geçtiğimiz yıl Kadir Topbaş’tan boşalan İBB Başkanlık seçimlerinde de Koç ailesinin Kılıçdaroğlu’na önermesiyle aday olduğu iddia edilmişti.

soL’un edindiği bilgilere göre Ekrem İmamoğlu İBB adaylığını sıkı bir pazarlıkla kabul etti ve bu pazarlığın içinde Beylikdüzü belediye başkanı adaylığına kimin gösterileceği de var. Buna göre İmamoğlu, Beylikdüzü’ne danışmanlarından birinin aday yapılmasını istedi, Kılıçdaroğlu da bu isteği kabul etti. Bu iddiaları doğrulayan ilk gelişme geçtiğimiz günlerde yaşandı. Mehmet Murat Çalık Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı. Çalık, Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlarından biri ve hemşerisi. Tıpkı Şişli Belediyesi’nde olduğu gibi İmamoğlu İBB Başkanlık yarışını kaybetse bile eski koltuğunda adamlarından biri oturacak.

CHP PM’de, İmamoğlu’nun, imardan sorumlu başkan danışmanı Mehmet Murat Çalık’ın doğru aday olmadığı yönünde itirazlar olmuş, bir PM üyesi “O da partili değil. Siyasi geçmişini iyice araştırdınız mı? CHP’de krallık ya da saltanat düzeni mi var ki birisi, diğerini yerine aday olarak bırakıyor” demişti. Çalık’ın daha önce AKP’li bir ismin danışmanlığını yaptığı iddia ediliyor.

Yerel seçime çok kısa bir zaman kaldı. CHP seçim çalışmaları inşallahlar, maşallahlar eşliğinde yapılan cami ziyaretleri ile sürüyor. Bu görüntüler CHP’yi sağda konumlandırma, İslamcı bir hatta sokma çabalarının bir tezahürü. CHP orada tutunabilir, tutulabilir mi bilinmez ama yerel seçimin Kılıçdaroğlu’nun siyasi akıbetini belirleyeceği anlaşılıyor.