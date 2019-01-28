5 Suriyeli işçinin ölümüyle ilgili 3 kişiye gözaltı

Ankara'da 5 Suriyeli işçinin öldüğü yangınla ilgili iş yeri sahibinin de arasında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Sigortasız ve oldukça düşük ücretle çalıştırılan Suriyeli işçiler iş cinayetlerinde yaşamını yitirmeye devam ederken, raporda havalandırma tertibatı bulunmadığı ortaya çıktı.

Ankara'nın Siteler semtindeki mobilya atölyesinde 5 Suriyeli işçinin öldüğü yangınla ilgili soruşturmada, iş yeri sahibinin de arasında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının raporunda, yangının, elektrikli ısıtıcının ısınan kablosunun yanmasından kaynaklanarak başladığı, diğer katlara sadece dönerli merdivenden çıkıldığı, başka merdiven ve yangın kaçış yolunun bulunmadığı belirtilmişti.

'HAVALANDIRMA TERTİBATI BULUNMUYOR'

Raporda, "Merdiven boşluğunun baca görevi yaptığı için yangının diğer katlara sirayet ettiği, katlar arasında kauçuk ya da yapıştırıcı kimyasalların buharlaşmasını engellemek amacıyla bina içerisinde herhangi bir havalandırma tertibatının bulunmadığı, bu koşulların yangının büyümesine sebebiyet verdiği tespit edilmiştir" tespitinde bulunulmuştu.

Raporda, sünger ve ahşap malzemeler nedeniyle yangının tüm katlara hızla yayıldığı, dumandan zehirlenen beş işçinin de öldüğü ifade edilmişti.