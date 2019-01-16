Ankara'da döşeme atölyesinde yangın: Suriyeli 5 işçi hayatını kaybetti

Ankara Siteler'de bir mobilya firmasının döşeme atölyesinde çıkan yangında Suriyeli 5 işçi hayatını kaybetti.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ankara'da Siteler Şenkal Sokak’ta bir mobilya firmasında akşam saatlerinde çıkan yangında Suriyeli 5 işçinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Yangında alevlere müdahale etmeye çalışan 8 işçi de yaralandı.
Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.