Ankara'da döşeme atölyesinde yangın: Suriyeli 5 işçi hayatını kaybetti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ankara Siteler'de bir mobilya firmasının döşeme atölyesinde çıkan yangında Suriyeli 5 işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Çarşamba, 16 Ocak 2019 20:17

Ankara Siteler'de bir mobilya firmasının döşeme atölyesinde çıkan yangında Suriyeli 5 işçi hayatını kaybetti. 

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ankara'da Siteler Şenkal Sokak’ta bir mobilya firmasında akşam saatlerinde çıkan yangında Suriyeli 5 işçinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yangında alevlere müdahale etmeye çalışan 8 işçi de yaralandı.

Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. 

 

 