Bu savaş başka savaş: Suriyeli 5 işçi nasıl yaşamını yitirdi?

Ankara Siteler'de bir mobilya firmasının döşeme atölyesinde çıkan yangında 5 Suriyeli işçi yaşamını yitirdi. Olay sonrası soL ekibi bölgedeki esnaf ve yurttaşlarla görüşürken, bir atölye sahibi olayı özetleyen şu itirafta bulundu: 'Ben Türk işçi çalıştırsam bana maliyeti sigortası, yemeği, suyu en az 3.000 TL. Ama Suriyeli aylık 1.000 TL'ye ancak mal oluyor. Biz de kendimiz zor geçiniyoruz ve Suriyeli çalıştırıyoruz.'

Sigortasız ve oldukça düşük ücretle çalıştırılan Suriyeli işçiler iş cinayetlerinde yaşamını yitirmeye devam ediyor.

Türkiye'de 2018 yılında sadece tespit edilen ve "kayıtlara" geçen 48 Suriyeli işçi yaşamını yitirirken, dün de Ankara Siteler'de bir mobilya firmasının döşeme atölyesinde çıkan yangında 5 Suriyeli işçi yaşamını yitirdi.

Olay sonrasında soL ekibi bölgedeki esnaf ve yurttaşlarla görüşürken, bölgedeki atölyelerin neredeyse tamamında Suriyeli işçilerin çalıştırıldığı öğrenildi.

'TÜRK İŞÇİ ÇALIŞTIRSAM MALİYETİ 3000, SURİYELİLERİN 1000 TL...'

İşçilerin kayıt dışı ve aylık 1000 lira civarında bir ücretle çalıştırıldığı belirtilirken, bölgedeki bir esnaf, Suriyelilerin ucuza ve kayıt dışı çalıştırılmaları nedeniyle atölye sahiplerinin işine geldiğini, tüm atölyelerin Afgan, Iraklı ve Suriyeli işçiler çalıştırdıklarını söyledi.

Olay sonrası soL'a açıklamada bulunan bir atölye sahibi ise, yaşananları şu sözlerle özetledi: Ben Türk işçi çalıştırsam bana maliyeti sigortası, yemeği, suyu en az 3.000 TL. Ama Suriyeli aylık 1.000 TL'ye ancak mal oluyor. Biz de kendimiz zor geçiniyoruz ve Suriyeli çalıştırıyoruz.

YANGIN MERDİVENİ YOK

Bölgede yer alan atölyelerin neredeyse hiçbirinde yangın merdiveni bulunmazken, bina içlerinde de koruyucu malzemelerin olmadığı öğrenildi.

Atölyelerin birçoğunda işçilerin ısınmak için soba kullandığı belirtilirken, bu nedenle atölyelerde yangın vakalarının sıklıkla yaşandığı dile getirildi.

YOLLAR BUZ KAPLI, İTFAİYE VE AMBULANS GECİKTİ

Siteler bölgesinde yollar buz kaplıyken, ilk defa buz kırma aracının yangın sonrası geldiği öğrenildi. Yangın çıktığında itfaiye ve ambulansların uzun süre, trafikten ve buzlanmadan olay yerine ulaşamadığı ileri sürülürken, bölgedeki işyerlerinden birinde gece bekçiliği yapan bir işçi, "İnsan canı her yerde ucuz. Soma'da da, burada da" dedi.