TOKİ sigortasız Afgan ve Suriyeli işçi çalıştırıyor, direnişteki işçiler tutuklanmakla tehdit ediliyor!

Ankara Mamak Gülseren Mahallesi 2. Etap TOKİ inşaatında çalışan emekçiler aylardır maaşlarını alamazken, önce taşeron firma sonra da TOKİ tarafından kandırıldı. İşçiler haklarını almak için direnişe geçerken, inşaat süresince yaşadıkları baskıları ve tehditleri soL'a anlattı. AKP'li patron, işçileri eylem dolayısıyla tutuklatmakla tehdit ederken, TOKİ de sigortasız bir şekilde Afgan ve Suriyeli işçileri çalıştırarak inşaatı tamamlamaya çalışıyor.

Ankara Mamak Gülseren Mahallesi 2. Etap TOKİ inşaatında çalışan emekçiler haklarını almak için direnişe geçti.

Ocak ayından bu yana maaşlarını alamayan işçiler önce taşeron patronu sonra da TOKİ tarafından kandırılarak aylarca çalıştırıldı ancak maaş alamadı. İnşaatta yaşadıklarını soL'a anlatan işçiler, TOKİ-patron ortaklığıyla büyük haksızlıklara uğradıklarını dile getirdi.

ÖNCE SARAL, SONRA TOKİ

Şubat 2017'den bu yana TOKİ inşaatında çalıştığını belirten işçilerden H., Ocak ayından bu yana ödeme alamadıklarını, kendilerine verilen çek ve senetlerin karşılıksız çıktığını dile getirdi.

İşe bir taşeron firmayla başladıklarını, daha sonra bu taşeron firmanın devreden çıkarılarak ana yüklenici Çınar Altyapı adlı şirket bünyesinde çalışmaya başladıklarını belirten H., "Ödemelerin ana yükleniciye geçince düzeleceğini söylediler. Sonra bu ana yüklenici de iflas erteleme talebinde bulundu. TOKİ bizi ocak ayında çağırdı, ana firmanın devam edecek gücünün olmadığını söyledi ve 'bize çalışın' dedi. Biz de tamam deyip TOKİ bünyesinde çalışmaya başladık" ifadelerini kullandı.

TOKİ bünyesine geçince sorunların çözüleceğini düşündüklerini ancak hiçbir düzelme olmadığını vurgulayan H., "İlk maaş günümüzün geçmesi sonrası TOKİ'ye sorduk, eski ana yüklenici olan Gökhan Saral'ın 2 milyon avans aldığını, bizim alacaklarımızı ona saydıklarını söylediler. Ödeme gelmeyince biz de 1,5 ay işi durdurduk. Sonra TOKİ yöneticileri geldi. Yine söz verdiler, kurban kestiler barış yemeği adı altında. Sonra yeniden çalışmaya başladık ama yine sözler tutulmadı" diye konuştu.

'DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI, DİRENİŞE BAŞLAMA KARARI VERDİK'

Eylül ayında almaları gereken paranın hesaplarına yatmadığını, artık tükenme noktasına geldiklerini belirten H., "Dayanacak gücümüz kalmayınca direnişe başlama kararı verdik" diye konuştu.

Yaşadıkları sorunlar nedeniyle AKP'li vekillere gittiklerini, eski patronları Gökhan Saral'ın da da AKP'li olduğunu belirten H., Beşir Atalay'la konuştuklarını, dertlerini anlattıklarını ama hiçbir netice alamadıklarını dile getirdi.

AFGAN VE SURİYELİ İŞÇİLERİ KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRIYORLAR

İnşaatta alçı boya işlerinde çalışan bir diğer işçi K., üniversite öğrencisi olduğunu, inşaatta çalışarak harçlığını çıkardığını söyledi. Kendisinin de maaşlarını alamadığını belirten K., işçilerin tamamının büyük sıkıntı yaşadığını söyledi.

İnşaatta şu an Afgan ve Suriyeli işçilerin çalıştığını aktaran H., "Sigortasız kayıt dışı işçi çalıştırıyor TOKİ. Günlük 60 liraya çalıştırılıyor. Hiçbir iş güvenliği önlemi yok şu anda" dedi.

Çalışma ve barınma koşullarının oldukça kötü olduğunu da aktaran H., şantiyede önceden konteynerlerde kaldıklarını, tuvaletlerin rezalet durumda olduğunu, banyo gibi ihtiyaçlarını doğru düzgün karşılayamadıklarını dile getirdi. Yemeklerin de oldukça kötü çıktığını, birkaç kez şirketin değiştiğini belirten H., "Şimdi şirket işçilerin kaldığı konteynerleri de götürmüş, geride kalan Afgan ve Suriyeli işçiler tamamlanmamış dairelerde barınmak zorunda kalıyor" diye konuştu.

POLİS TACİZİ VE PATRON TEHDİDİ

Eyleme başlamalarının ardından polislerin yanlarına kimsenin gelmeyeceği yönünde kendilerine baskı yaptığını dile getiren H., "Daha önce Gökhan Saral bizi tehdit ediyordu. 'Grev yaparsanız sizi içeri attırırım' diyordu. 'Hemen sonlandırın işi, sizi içeri attırırım, emniyet benim elimin altında' diyordu. Şimdi de polis bizim gitmemiz için baskı yapıyor" ifadelerini kullandı.