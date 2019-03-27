Vakıf malları Diyanet'e: Bin 281 taşınmazla rekor kırdılar

Bütçe yetiştirilemeyen ve sürekli ek bütçe isteyen Diyanet'e, 2018 yılında bin 281 taşınmaz tahsis edildiği ortaya çıktı. Diyanet vakıf malları tahsisinde de şampiyon!

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün tahsis ettiği taşınmazların sayısında 2018’de rekor kırıldı. Diyanet’e bir yılda 1281 taşınmaz tahsis edilince tahsis sayısı 814’ten 2017’ye çıktı.

Bütçeden aldığı pay, ülke genelindeki yaygın örgütlenmesi ve personel sayısının büyüklüğü ile dikkat çeken Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün taşınmazlarından da aslan payını aldı. Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, 2018 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’na bin 281 taşınmaz tahsis edildi.

DÖRT YILDA DÖRT KAT

2018 yılındaki tahsislerle Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün tahsisli taşınmaz sayısı 2 bin 17’ye yükseldi. 2015’te 468, 2016’da 779, 2017’de 814 olan tahsisli taşınmaz sayısı 2018’de rekor bir düzeye ulaştı.

Geçmiş yıllarda en fazla tahsis meslek odaları, vakıf ve derneklere yapılırken bu yıl ilk sıraya Diyanet İşleri Başkanlığı oturdu. Diyanet’i 327 tahsisle yine meslek odaları, vakıf ve dernekler izlerken bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığı’na 201, belediyelere 123, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 51, üniversitelere 10, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 9, valiliklere 6, Sağlık Bakanlığı’na 4, aralarında TBMM ve bazı bakanlıkların da bulunduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ise birer taşınmaz tahsisi yapıldı.