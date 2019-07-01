Tecavüzle suçlanan profesör hakkında ödül gibi karar

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili, patronu olduğu klinikte çalışan veteriner hekime tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanmış, kısa süre sonra tepki çeken bir kararla tahliye edilmişti. Tahliye olur olmaz üniversiteye emeklilik için dilekçe veren Hasan Bilgili'nin talebi, üniversite tarafından YÖK'ün soruşturmaya ilişkin kararı beklenmeden anında onaylandı.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hasan Bilgili, patronu olduğu hayvan hastanesinde çalışan veteriner hekime tecavüz ettiği iddiasıyla gündeme gelmiş, konuya ilişkin suç duyurusunun ardından tutuklanmıştı. Sadece 1,5 ay tutuklu kalan Bilgili, bayram öncesi tepki çeken bir kararla tahliye edilmişti. Hasan Bilgili tahliye edildikten hemen sonra Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'ne dilekçe vererek emekliye ayrılmak istediğini belirtti. Bilgili, dilekçenin hemen ardından üniversite tarafından emekliye sevk edildi. KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARMA TALEP EDİLMİŞTİ Üniversitede Hasan Bilgili hakkındaki suçlamaları inceleyen komisyon, en ağır ceza yaptırımı olan "kamu görevinden çıkarma" cezası verilmesini talep etmiş, komisyonun talebi, bu konuda karar makamı olan Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) iletilmişti. Hasan Bilgili hakkında geçmiş yıllarda da öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu yönündeki şikayetler üzerine soruşturma açılmış, üniversitenin ihraç kararı YÖK tarafından 'aylıktan kesme' cezasına çevrilmişti. İLGİLİ HABER Tecavüzle yargılanan öğretim üyesinin tahliyesine tepki İLGİLİ HABER Tecavüzcüyü tahliye eden savcının görev yeri değiştirildi