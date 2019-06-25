Tecavüzcüyü tahliye eden savcının görev yeri değiştirildi

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin patronu olduğu hayvan hastanesinde çalışan veteriner hekime tecavüz etmesi sonrası tahliye edilmesi sonrası 'resen tahliye' kararını veren savcının görev yeri değiştirildi.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin patronu olduğu hayvan hastanesinde çalışan veteriner hekime tecavüz ettiği, ortağının ise suça ortak olduğu öne sürülmüştü. 1,5 ay tutuklu kalan Bilgili'nin, bayram öncesi apar topar tahliye edilmesine tepki yağarken, öğrenciler söz konusu akademisyene tepki eylemleri düzenledi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Bilgili hakkında resen tahliye kararı veren savcının görev yeri değiştirildi.

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