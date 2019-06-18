Tecavüzle yargılanan öğretim üyesinin tahliyesine tepki

​Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin patronu olduğu hayvan hastanesinde çalışan veteriner hekime tecavüz ettiği, ortağının ise suça ortak olduğu bildirilmişti. 1,5 ay tutuklu kalan Bilgili'nin, bayram öncesi apar topar tahliye edilmesine tepki yağıyor. Yarın öğrenciler rektörlük önünde eylem yapacak.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Hasan Bilgili, ortaklarından olduğu özel hayvan hastanesinde çalışan veteriner hekim Ç.B.’ye 3 Nisan gecesi cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle, Ç.B’nin şikayetinin ardından, Ankara 1’inci Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla 7 Nisan’da cinsel saldırı suçundan tutuklandı. Bilgili, 22 Mayıs’ta re’sen tahliye edildi.

VCOM HAYVAN HASTANESİ'NDE NÖBETÇİ VETERİNERE CİNSEL SALDIRI

Olayın ayrıntıları, geçtiğimiz günlerde Ayşe Arman’a konuşan Ç.B’nin ifadeleriyle kamuoyuna yansıdı. Buna göre, Ankara Çayyolu’nda bulunan VCOM Hayvan Hastanesinde nöbetçi veteriner hekim olarak çalışan 23 yaşındaki Ç.B’ye, kurumun sahibi Hasan Bilgili tarafından darp yoluyla içki içirildi. Bilgili’nin cinsel saldırıda bulunduğu Ç.B, saldırı sonrası baygınlık geçirdi, ardından kurumun diğer ortağı Serkan Durmaz tarafından kendisine damar yoluyla ilaç verildi. Ayıldığında Durmaz’ın da çıplak bir şekilde yanında olduğunu ve kendisini tehdit ettiğini söyleyen Ç.B, Durmaz’ın “Sen şimdi anneni arayacaksın, iyiyim diyeceksin ve telefonu kapatacaksınız. İyiyim dışında herhangi bir şey söylemeye kalkarsan, ailen de zarar görür sen de! Dediklerimi yapacaksın!” dediğini aktardı.

JİNEKOLOG KANITLARI MI YOK ETTİ?

Durmaz’ın “Sen kendini ne zannediyorsun? Bizi şikâyet mi edeceksin yoksa! Sen dalga mı geçiyorsun? Kim inanır sana? En fazla hocayla gönüllü birlikte olduğunu düşünürler. Ne tecavüzü! Deli misin kızım sen? Hem nasıl kanıtlayacaksın! Seni ölmekten beter ederiz, rezil ederiz. Bize hiçbir şey olmaz, biz işimize gücümüze devam ederiz!” diyerek tehdidi sürdürdüğünü bildiren Ç.B, sık sık bayıldığını, uyandığında ise bir jinekoloğun yanına götürülmüş olduğunu söyledi.

Ç.B’nin ifadesine göre, jinekolog Hüseyin Şenyurt genç kadının yardım talebini geri çevirdi ve: “Aranızda ne geçtiğini bilemem ben. Ama olur böyle şeyler. Bırak işimi yapayım” diyerek Ç.B’nin vajinal bölgesini temizledi. Zorla alıkonulduğunu söyleyen Ç.B’ye doktorun yanıtı: “Sıkıntı yapma, herkesin başına gelir böyle şeyler. Ayrıca şikâyet etsen de bir şey tutturamazsın!” oldu.

DAHA ÖNCE CİNSEL TACİZ NEDENİYLE MESLEKTEN MEN VE İHRAÇ KARARI ALINMIŞ

soL, iddialar hakkında bilgi alma talebiyle jinekolog Şenyurt’a ulaşmaya çalıştı ancak muayenehanesinde sekreter olarak çalışan kişi konu hakkında konuşmak istemediğini söyleyerek telefon görüşmesini sonlandırdı.

Saldırganların sahibi olduğu ve isim değiştirerek Moca Hayvan Hastanesi olan kurum ise kapalı tutuluyor.

Öte yandan Hasan Bilgili, daha önce de cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

2006 yılında tez danışmanlığını yaptığı öğrenci, Bilgili’nin kendisine şiddet uyguladığını ve cinsel tacizde bulunduğunu belirterek şikayetçi olmuştu. Ankara Üniversitesi disiplin kurulu, Bilgili hakkında meslekten men ve ihraç kararı almasına karşın, YÖK Disiplin Kurulu suçun cinsel taciz değil “öğrenciye özensiz ve dikkatsiz davranmak” olduğu gerekçesiyle Bilgili’nin cezasının “aylıktan kesme”ye çevrilmesini sağladı.

2016 yılında yine Veteriner Fakültesinde okuyan yabancı uyruklu bir öğrencinin taciz nedeniyle şikayette bulunması üzerine, Bilgili hakkında soruşturma açılmış, fakültenin dekanı YÖK tarafından soruşturmanın selahiyeti için görevden alınmıştı.

Bilgili’nin avukatı Erol Yılmaz Aras ise, Ayşe Arman’a yaptığı açıklamada Ç.B’nin Bilgili’nin viskisine ilaç atmış olabileceğini öne sürdü. Bilgili hakkında birden fazla kez çıkan cinsel taciz iddialarını ise “Hoca bilimsel çevrelerde çok başarılı, onu kıskanıyorlar!” diyerek yanıtladı.

KAÇMA ŞÜPHESİ VAR

soL’a konuşan Ç.B’nin avukatı Aslı Arıhan, dosya gizliliği nedeniyle ayrıntı vermenin güçlükler barındırdığının altını çizerek, tahliye kararının tuhaflığına vurgu yaptı.

15 gün önceki tahliye talebinin reddedilmesine karşı, verilen re’sen tahliye kararının şoke edici olduğunu belirten Avukat Arıhan, Bilgili hakkında yurtdışına çıkış yasağı olmadığını ve ortada bir kaçma şüphesi olduğunu ekledi.

Saldırganın kuruma girişini ve kapıyı kilitlediğini gösteren, Ç.B’nin koridorda zorlukla yürüdüğünün de göründüğü kayıtlar olduğunu belirten Arıhan, başka çok sayıdaki delilin dava dosyasındaki gizlilik kararı nedeniyle henüz kamuoyuyla paylaşılamadığını duyurdu.

Tahliye kararına itiraz ettiklerini belirten avukat, Ç.B’ye verilen destekten ve hayatına devam etmesi gereken genç kadın için yapılan haberciliğin özenli olmasından da memnuniyet duyduklarını söyledi.

VETERİNER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN EYLEM

Olayın ardından Veteriner Fakültesi öğrencileri kampüslerinde yaptıkları eylemde "Tecavüzcü, tacizci hoca istemiyoruz" sloganıyla bir eylem düzenlemiş, fakültelerinde çok kez istismara sessiz kalındığını belirtmişlerdi. Bilgili'nin tutukluluğu sırasında ilettiği emeklilik dilekçesinin ise, üniversite tarafından kabul edildiği iddia ediliyor.

Öğrenciler, yarın saat 12.00'de Ankara üniversitesi rektörlüğü önünde bir kez daha eylem yapacak.