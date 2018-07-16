Şule Çet'in katil zanlılarının ifadesi ortaya çıktı

Ankara'da bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili tutuklanan Çağatay Aksu ve Berk A.'nın mahkemede verdikleri ifadeleri ortaya çıktı. Şule Çet'le aynı odada olduğu belirtilen Çağatay Aksu suçlamaları reddederken, Berk A. ise olay esnasında dışarıda olduğunu savundu.

Üniversite öğrencisi Şule Çet (20), Ankara'daki bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetmiş, olayın intihar olduğu iddia edilmişti. Olayın ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan Çağatay Aksu ve Berk A. soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

NTV'nin haberine göre Çağatay Aksu'nun ve Berk A.'nın mahkemede verdiği ifadeler ortaya çıktı.

Otopsi raporunda DNA'sı bulunan ve Şule Çet'in katil zanlısı olarak gösterilen Çağatay A., savunmasında 'Suçsuzum' dedi. Cinsel saldırıyı reddeden Çağatay A. "Maktülle cinsel amaçlı değil, başka hiçbir şekilde yakınlaşmamız olmadı" diye ifade verdi. Çağatay A. daha önce verdiği ifadeyi tekrar ettiğini belirtti.

Şüphelilerden Berk A. ise olay anında odada olmadığı ifade ederek suçsuz olduğunu savundu. Berk A. olaydan sonra sinir krizi geçirip genç kızla aynı odada bulunan Çağatay Aksu'ya vurduğunu öne sürdü.

Berk A., ifadesinde "Onlar içerideydi. Ben olay yerinde yoktum. Atladığını düştüğünü görmedim. Çağatay yanıma geldi. Kızın atlayıp gittiğini söyledi. Çağatay'ın elinin şiştiğini gördüm. Olayın vahim olduğunu anladım. Hemen aşağı indim. Güvenlik görevlisini gördüm. Buradan bir kız geçti mi diye sordum. Geçmedi deyince, sinir krizi geçirdim. Çağatay'a vurdum. Kızın atladığı yerde değildim. Cinsel amaçlı herhangi bir şekilde temasım olmadı" dedi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Çağatay Aksu ile Berk A., çıkarıldıkları mahkemede "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "cinsel saldırı" suçlarından hafta sonu tutuklanmıştı.