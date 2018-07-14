Şule Çet soruşturması: Zanlı Çağatay Aksu tutuklandı

Şule Çet'in ölümüyle ilgili olarak daha önce iki kez gözaltına alınıp bırakılan zanlılar yeniden gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre zanlı Çağatay Aksu tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Şule Çet'in ölümüyle ilgili olarak tekrar gözaltına alınan şüphelilerden Çağatay Aksu tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, üniversite öğrencisi Çet'in, 29 Mayıs 2018'de Mevlana Bulvarı'ndaki bir plazanın 20'nci katından düşerek hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığınca düzenlenen otopsi raporunda Şule Çet'in kesin ölüm sebebi hakkında kanaate varılamadığı, kesim ölüm sebebinin tespiti amacıyla tüm evrakların İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildiği, olay yerinde bulunan ve Çet'e ait olduğu değerlendirilen telefonun da Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde halen incelendiği belirtildi.

Şule Çet'in ölümüyle ilgili toplanan deliller ışığında şüpheliler Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın tekrar gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şüphelilerin "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Cinsel saldırı" suçlarından tutuklanmaları için Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği bildirildi.

Çağatay A.'nın tutuklandığı açıklandı.

ANKARA'DA KADIN MECLİSİ ÜYELERİ 'ŞULE İÇİN ADALET' EYLEMİ YAPTI

Gazi Üniversitesi Sanat Tasarımı Fakültesi Tekstil Tasarımı 2. sınıf öğrencisi Şule Çet (22), 29 Mayıs’ta yanında çalıştığı Çağatay A.’ya ait bir plazanın 20. katındaki ofisten düşerek ölmüştü. Kadın Meclisi üyesi kadınlar, olayın gerçekleştiği plazanın önünde "Şule İçin Adalet" çağrısıyla eylem yaptı. Sık sık "Şule için adalet istiyoruz" sloganları atan kadınlar, olay yerine karanfiller bıraktı.

Eyleme katılan Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım, soruşturmaya yönelik açıklamalar yaptı. Dosyanın ilk önce intihar vasfıyla açıldığını belirten Yıldırım, "Şu an gidişat bunun bir cinayet olduğunu gösteriyor. En son gelen otopsi raporunda istenmeyen bir ilişkinin bulguları görüldü. Şule’nin 9 parmağında bir erkek dokusu bulundu. Yine gelen olay yeri raporunda şüphelilerin ifade ettiği gibi ’Şule intihar etti’, ’ben tutmak isterken parmağım kırıldı’ gibi beyanlarının tamamının yanlış olduğu görüldü. Zira pencerenin pervazında Şule’nin hiçbir parmak izi bulunmadı. Bu da şu demek: Şule ya öldürülüp atıldı ya da şüpheliler Şule’yi öldürdükten sonra bütün delilleri kararttı. Artık tutuklamanın bütün şartları oluşmuş, şüphelilerin bir an önce tutuklanması lazım. İnşallah adalet tecelli edecek" diye konuştu.