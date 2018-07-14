Cinsel saldırı ve cinayet kurbanı Şule Çet için çağrı: #ŞuleÇetİçinAdalet

Ankara'da bir plazanın 20. katında cinsel saldırıya maruz kaldıktan sonra intihar süsü verilerek öldürülen Şule Çet için sosyal medyada kampanya başlatıldı. #ŞuleÇetİçinAdalet etiketiyle duygularını dile getiren binlerce kullanıcı, otopsi raporuna rağmen Şule Çetin'in katil zanlısı Çağatay A.'nın iki kez gözaltına alınıp serbest bırakılmasına isyan etti.

Otopsi raporuyla intihar etmediği, tecavüze uğradıktan sonra plazanın 20. katından atıldığı ortaya çıkan Şule Çet için sosyal medyadan kampanya başlatıldı.

Ankara Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı 2. sınıf öğrencisi Şule Çet, yanında çalıştığı Çağatay A. ile 28 Mayıs tarihinde buluştuğu Çağatay A.’ya ait Çankaya ilçesindeki bir plazanın 20. katındaki ofisten saat 04.00’te düşerek ölmüştü. Başlatılan soruşturmanın seyri, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen otopsi raporuyla değişti.

UYKU İLACI VERİLİP TECAVÜZ EDİLMİŞ

Soruşturma dosyasına giren otopsi raporunda Çet'in ölümünden önce cinsel ilişkiye zorlandığına dair bulgular yer aldı. Ayrıca Çet'in 9 parmağının tırnak altında bir erkeğe ait dokular (deri kalıntısı) ve DNA bulguları tespit edildi. Çet'in kanında "Uyumayı tetikleyen uyarıcı madde" ile vücudunda boğuşma izlerine de rastlandı. Erkeğe ait doku örnekleri ve DNA bulgularının ise Çağatay A.'ya ait olduğu belirlendi.

PENCEREDE ŞULE'YE AİT PARMAK İZİNE RASTLANMADI

Çet'in düştüğü ofisteki 25 ayrı noktada da parmak izi çalışması yapıldı. Yapılan kriminal incelemenin ardından soruşturma dosyasına gönderilen Olay Yeri İnceleme Raporu'nda Çet'in 3 farklı yerde (bir gazoz kapağında, çalışma ofisi masasında ve sehpada) parmak izi belirlendi. Çet'in düştüğü 1.20 santimlik pencerenin camında, pervazında ve çerçevesinde ise genç kadına ait parmak izi tespit edilemedi. Tecavüz bulguları ile Çağatay A.'ya ait olduğu belirlenen DNA izlerinin bulunduğu rapor 4 Temmuz tarihini taşıyor.

ŞÜPHELİ İKİ KEZ GÖZALTINA ALINIP BIRAKILDI

Çağatay A. ise Şule Çet’in ölümünde bir numaralı şüpheli olarak iki kez gözaltına alındı ve her ikisinde de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Otopsi raporunun korkunç cinayeti ortaya çıkarmasına rağmen Çağatay A. hakkında hâlâ bir işlem yapılmadı.

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ PLAZA ÖNÜNDE EYLEM

Bu duruma isyan eden kadın dernekleri ve binlerce Twitter kullanıcısı #ŞuleÇetİçinAdalet etiketinde kampanya başlattı.

Mesajlar #ŞuleÇetİçinAdalet etiketini TT listesinde bir numaraya taşıdı.

Şule Çet’in ağabeyi olduğunu belirten Şenol Çet twitter üzerinden adalet çağrısı yaptı. Şenol Çet kardeşinin katil zanlısı olduğunu iddia ettiği Ç.A'yı da deşifre etti.

Şule Çet’in ağabeyinin paylaşımı şu şekilde: