Polisten kadın eylemciye gözaltında cinsel saldırı

TAYAD’ın Ankara Sakarya Caddesi’nde yaptığı eyleme destek veren bir üniversite öğrencisinin polis tarafından gözaltına alındığı sırada cinsel saldırıya uğradığı görüntüler kameralara yansıdı.

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği'nin (TAYAD) Ankara Sakarya Caddesi’nde yaptığı eyleme destek veren bir üniversite öğrencisinin polis tarafından gözaltına alındığı sırada cinsel saldırıya uğradığı görüntüler kameralara yansıdı.

Taciz sırasındaki görüntüleri,OHAL döneminde yayınlanan kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen ve Yüksel Caddesi’nde “İşimi geri istiyorum” eylemi yapan Acun Karadağ sosyal medyadan paylaştı.

Karadağ, ”Bu çocuk üniversite öğrencisi. Tayad’ın Ankara Sakarya Caddesi’nde yaptığı bir eyleme dün destek verdi. Gözaltına alındı. Ve polisin tacizine uğradı. Bu iğrenç durumu fotoğraf makinesi belgeledi.” sözlerine yer verdi.