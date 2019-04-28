Mersin'de ikinci Semt Evi Karaduvar'da açıldı

Türkiye Komünist Partisi, Mersin'de ikinci Semt Evi'ni Karaduvar Mahallesi'nde açtı.

Türkiye Komünist Partisi, Mersin'de ikinci Semt Evi'ni Karaduvar Mahallesi'nde açtı. Açılış mahalle emekçilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Yapılan konuşmalarda, Türkiye Komünist Partisi'nin Karaduvar Semt Evi sayesinde mücadeleyi mahalle emekçileriyle birlikte daha hızlı öreceği ve emekçilerle bağını güçlendireceği dile getirildi. Açılışta, Tarım ve balıkçılık ile geçinen emekçilerin sorunlarının da göz ardı edilmeyeceği, yapılması planlanan sunumlar ve buluşmalar ile emekçilerin örgütlü mücadelesi için emek verileceği, birlikte mücadele edileceği belirtildi.

Karaduvarlı aileler, emekçiler ve gençler ile yeni çalışmalarla daha sık bir araya gelineceği, atölyeler ve eğitimler ile mahallede düzenlenecek etkinliklerin arttırılacağı ifade edildi.

Karaduvar Semt Evi’nde açılması planlanan atölyeler şöyle: Kadın Emeği Atölyesi, Çocuk Atölyeleri, Müzik Atölyeleri, Tarım ve Balıkçılık Atölyesi; Anne-Baba Okulu, Arapça Dil Kursu, Okula Yardımcı Dersler, Sinema Gösterimleri.