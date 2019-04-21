Mersin Çocuk Şenliğine büyük ilgi

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Mersin İl Örgütü tarafından ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen çocuk şenliğinin ikincisi bu yıl Karaduvar'da yüzlerce çocuğun katılımı ile gerçekleşti.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Mersin İl Örgütü tarafından ilki geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen çocuk şenliğinin bu yıl ikincisi düzenlendi.

Geçtiğimiz yıl kısa kollu kıyafet giydikleri gerekçe gösterilerek kız çocuklarının sahneden indirildiği Mersin Kazanlı'daki 23 Nisan kutlamalarına alternatif olarak düzenlenen Mersin Karaduvar Mahallesi'ndeki kutlamalar bu sene geniş bir katılımla gerçekleşti.

Mersin Karaduvar emekçilerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdikleri etkinliklere yüzlerce kişi katıldı.

Mavi Fil Çocuk Kitabevi, Sokak Kitap ve Kahve Evi ve Mersin Eğitim-Sen Şubesi'nin katkılarıyla derlenen "500 Çocuk İçin 500 Kitap" dayanışması sonucunda yüzlerce çocuğa kitap hediye edildi. Bir çok oyun istasyonu oluşturulan alanda hem aileler hem de çocuklar katıldı.

Çocuklara katılım belgesi verilirken TKP Mersin Örgütü tarafından şenliğin seneye üçüncüsünü yapmak için taahhütte bulunuldu.

Akustika Çocuk müzik grubunun çocuklarla şarkılar söylediği, Karaduvar Kültür ve Sanat Akademisi'nin halk oyunlarıyla yer aldığı etkinlik 1 Mayıs ve Karaduvar Semt Evi için yapılan çalışmaların planlanması ile sona erdi.