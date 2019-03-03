Yenice Semt Evi açıldı

Mersin Tarsus İlçesine bağlı Yenice mahallesinde Semt Evi açıldı.

Türkiye Komünist Partisi'nin geçmişten gelen Yenice'deki çalışmaları, TKP'nin , "Emekçilere" çağrısı ile gerçekleştirdiği 12. Kongrenin ardından hayata geçen Semt Evleri ile, yeni bir aşamaya taşındı.

Açılışta söz alan TKP Tarsus İlçe Meclis Adaylarından Aynur Semizoğlu, bugün seçimlere giren partiler arasında ilkeli ve dürüst siyaset yapan tek parti olarak TKP'nin yer aldığını, hayatında ilk kez bir kalabalık karşısında söz almasına rağmen cesaretini bu ilkeli siyasetten aldığını ifade etti. Oyların solculara, oyların Türkiye Komünist Partisi'ne verilmesi gerektiğini belirten Semizoğlu, sözlerini "bizler aynı gemide değiliz, gericiler bir yanda ilericiler ve aydınlanmacılar diğer tarafta mücadelemiz devam ediyor" diyerek bitirdi.

Aynur Semizoğlu'ndan sonra söz alan TKP Tarsus İlçe Meclis Adayı Uğur Pişmanlık, TKP'nin yıllar boyunca Yenice'de bir mücadeleyi devam ettirdiğini, Semt Evi'nin bir başlangıç değil, bir aşama olduğunu ifade etti. Daha önce yapılan etkinliklerin, Barış Şenliklerinin, yayınlanan kitapların ve gerçekleştirilen belgeseller ve söyleşilerin tamamında komünistlerin emeğinin olduğunu söyleyen Pişmanlık, bugün bu etkinliklerin geriye düşmesinin yegane nedeni olarak düzen muhalefetini gösterdi. İnsanlarda esas umut eksiliğini ve hayal kırıklığının solcu görünen düzen partileri olduğunu ifade eden Pişmanlık "Bizlerin düzen partileri ile ayrıştığı yegane şey budur, onlar iktidara karşı geçici çözümler önerirken kolaya kaçıyor ve vakit kaybettiriyor. Aslolan sözde şair özde faşistleri memleketin ozanları ile aynı kefeye koyan düzen muhalefeti ile farklı gemilerde yer almaktır. Bunun için oylar sosyalizme, yağma yok" dedi.

Son olarak TKP Mersin İl Örgütü adına söz alan Özkan Öztaş, Semt Evi açılışında bir araya gelen bu bileşimin ortak bir özelliğine dikkat çekmek istediğini belirtti. Siyasal hayatın içinde AKP ile gericilik ile, hiç bir zaman yan yana gelmeyenlerin, diz çökmeyenlerin, boyun eğmeyenlerin, gerici, patron ya da faşist adaylara el avuç açmayanların bugün Semt Evi'ni açtığını, bu iradenin yapıyı büyütecek enerjiye ve birikime sahip olduğunu ifade etti.

TKP'nin Mersin'de Yenice haricinde yeni Semt Evleri hedefi ile çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Öztaş, komünistlerin ülkede, gericilere ve sömürücülere karşı şirin görünmeden de ilkelerle ve programlarla mücadeleyi büyütebileceğini göstereceğini belirtti. Ülkede seçime giren partilerin ilkesizliği ilke edindiklerini söyleyen Öztaş, tüm bu göstergelere rağmen, adaylarından para istemeyen, hatta para verseler dahi sosyalizmi ve aydınlanmayı temsil edemeyecek kişilerin aday olamayacağı partiyi, TKP'yi, bu topraklarda büyüteceklerini belirtti. Öztaş "Açılış hazırlıklarından bugüne bizimle ekmeğini bölüşen, çayını demleyen Yeniceli emekçilere teşekkürler, şimdi sıra Semt Evleri ile mücadeleyi büyütmekte. Üniversiteyi Yenice kampüsünde okurken katledilen Özgecan Aslan'ın adını yaşatmak için açacağımız kitaplığa Özgecan Aslan ismini vermeyi öneriyoruz. Bundan sonra yapılacak her buluşma bu topraklardaki karanlığı biraz daha dağıtacak" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Son olarak Tarsus Şehir Tiyatrosu'ndan sanatçı konukların okuma tiyatrosu ve dinletisi ile devam eden açılışa Yenice halkı yoğun ilgi gösterdi.

Semt Evi'nin ilk programında öğrenciler için Matematik, Türkçe ve İngilizce derslerine destek, halk sağlığı konusunda seminerler, emekçi kadınların el emekleri ile dayanışmalar, diksiyon ve tiyatro kursları ve müzik kursları yer alıyor.

