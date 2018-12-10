Kocaoğlu işçilerin karşısında: Grevi sonlandırmalarını istiyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İZBAN emekçilerinin başlattığı grev hakkında konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İZBAN'da başlatılan greve ilişkin "Bu kriz ortamında, herkes sıkıntılı bir süreç yaşarken bütün kurumların kısa dönemli olsa da finans para sıkıntısı yaşadığı bir süreçte yüzde 22 zam fedakarlıkla verilen zamdır, bunun kıymetinin bilinmesi gerekmektedir." dedi.

Kocaoğlu grevin bir an evvel bitmesi gerektiğini söyleyerek "Bir an evvel hem sendika temsilcilerine hem de İZBAN ailesine hem zamlı birikmiş ücretlerini almaları konusunda hem de vatandaşın memnuniyetini artırmak için karar verip çalışmaya geçmesini istiyor ve diliyorum. Bu kriz ortamında, herkes sıkıntılı bir süreç yaşarken, bütün kurumların kısa dönemli olsa da finans, para sıkıntısı yaşadığı bir süreçte yüzde 22 zam fedakarlıkla verilen zamdır, bunun kıymetinin bilinmesi gerekmektedir. Grevi sonlandırmalarını toplu iş sözleşmesini imzalamalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yüzde 22’lik zam teklifi yapıldığı iddiaları hakkında soL’a konuşan Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) İzmir Şube Başkanı Hüseyin Eryüz, işçilerin oylamasına sunulan son teklifte zam oranının yüzde 19,22 olduğunu; yüzde 22'lik zam teklifinin yalan olduğunu söylemişti. Kocaoğlu'nun açıklamasında bu yalanı sıkça dile getirmesi ise işçilere karşı tutumunu gösterdi.