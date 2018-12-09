İZBAN'da greve saatler kala algı operasyonu: İzmir halkının aklıyla alay ediliyor

İzmir’in en büyük kent içi toplu taşıma sistemi İZBAN'da işçilerinin greve çıkmasına saatler kala işveren tarafından çalışanların ücretlerine ilişkin çarpıtmalarla dolu bir açıklama yayınlandı. Açıklamanın ardından soL'a konuşan Demiryol-İş İzmir Şube Başkanı İZBAN yönetimi tarafından grev aleyhinde algı yaratılmaya çalıştığını belirtti.

İzmir'i kuzey-güney güzergahında birleştiren kent içi banliyo sistemi İZBAN'da yarın sabah başlayacak greve saatler kala İZBAN yönetimi çarpıtmalarla dolu bir açıklama yayınladı.

Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) İzmir Şubesinin "İzmir halkını ve çalışanları mağdur ettiğini" ileri süren İZBAN yönetimi, işçilerin toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde yer alan ücretler ve zamların çok daha üstündeki rakamlara çalıştığını iddia etti. Görüşmelerde ücretlere yüzde 22 oranında zam teklif edildiğini öne sürdü.

İZBAN'IN AÇIKLADIĞI ÜCRETLER GERÇEK DEĞİL

İZBAN’ın açıklamasının ardından soL’a konuşan Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) İzmir Şube Başkanı Hüseyin Eryüz, işverenin öne sürdüğü rakamların aile ve çocuk yardımı gibi ekler ile şişirildiğini belirtti. Çok sayıda çalışanın bahsedilen yardımları alamadığının altını çizen Eryüz, İZBAN yönetiminin yaptığı açıklama ile grev aleyhinde algı yaratmaya çalıştığını söyledi.

İZBAN’ın açıkladığı rakamlarda işveren paylarının da bulunduğunu ifade eden Eryüz, “İZBAN’ın 3 bin 460 lira olarak duyurduğu ücreti 2 bin 561 lira olarak alan arkadaşlarımız var. Mevcut ücretlerin yer aldığı bir liste hazırlıyoruz. Yakın zamanda paylaşacağız” dedi. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yüzde 22’lik zam teklifi yapıldığı iddialarını da yalanlayan Eryüz, işçilerin oylamasına sunulan son teklifte zam oranının yüzde 19,22 olduğunu hatırlattı.

İZBAN işçilerinin şu anda aldıkları net ücret ile istedikleri ücret ve İZBAN yönetiminin verdiği ücret şöyle:

Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) İzmir Şubesi, İzmir Banliyö Sistemi AŞ'nin yüzde 19,43'lük zam teklifini kabul etmeyerek greve gideceklerini duyurmuş böylece 10 Aralık Pazartesi başlayacağı ilan edilen grev kesinleşmişti.

DEMİRYOL-İŞ'TEN AÇIKLAMA: YALANCISINIZ

Konuya ilişkin açıklama yayınlayan Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şubesi, İZBAN yönetiminin "yalanlarla dolu bir açıklama" ile "İzmir halkını yine kandırmayı" amaçladığını belirtti. Açıklama şu şekilde:

Yalancısın İZBAN, hem de büyük yalancısın! Geçen dönem olduğu gibi yine İzmir halkını kandırmaya çalışıyorsunuz. İzmir halkının aklıyla alay ediyorsunuz. İzmir halkını kandıramazsınız, kandıramayacaksınız! Geçen dönem İzmir halkına söylediğiniz 2.562 TL Makinist maaşını 2 yılın sonunda ancak ortalama ile bulabildik. Yine kandırmaya çalışıyorsunuz insanları... Öncelikle kamuoyuna açıkladığınız toplu sözleşme tekliflerinizin doğru olmadığını hepimiz biliyoruz. 342 İZBAN çalışanı arkadaşımız için açıkladığinız 'Net ortalama ücretlerin' aylık toplamını yine açıkladığınız şekliyle 'Ortalama net' olarak verdiğiniz takdirde ne İZBAN çalışanları ne de İzmir halkı mağdur olmayacaktır. Tek bir örnek bile yeter: 3.435 TL 'Ortalama net maaş tekif ettiğiniz Makinistlerin şu an ikramiye, sosyal yardımlar, her makinistin almadığı aile çocuk yardımları ve AGİ (Asgari Geçim İndirimi) dahil ortalama net maaşlari 2.550 TL+Yol+Yemek. Teklif ettiğiniz % 22 zammı üzerine ekleyince biz 3.435 TL net ortalamayı bulamadık.

'İZMİR HALKININ AKLIYLA ALAY EDİLİYOR'

Bunun dışında açıklamanızda 'Grev yaklaşımıyla İzmir halkını ve çalışanlarımızı mağdur eden Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi' ifadenizi tüm kamuoyu önünde reddediyoruz. Çalışanlarınızın tamamına ulaşmanız hiç zor değil. Lütfen çalışanlarınızın tamamına ulaşıp teklifinizi bizzat hatırlatarak yarın işbaşı yapmalarını sağlayınız. Tabi sizin ifade ettiğiniz gibi çalışanlarınızı Demiryol İş sendikası İzmir Şubesi olarak gerçekten biz mağdur ediyorsak . İfade ettiğiniz 'Oratalam net' ücretlere arkadaşlarımızın hiçbir itirazı bulunmuyor. Demiryol İş Sendikası İzmir Şubesi olarak ifade dilimiz için İzmir kamuoyunun hoşgörüsüne sığınıyoruz . Ancak İzban yaptığı açıklama ile sadece çalişanlarının değil siz değerli İzmir halkının da aklıyla alay etmektedir. İzmir kamuoyuna saygılarımızla Demiryol İş sendikası İzmir Şubesi

TKP AÇIKLAMA YAPMIŞTI:

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir İl Örgütü, kentin dört bir yanında dağıttığı bildirilerle, İzmir halkını İZBAN işçisinin haklı mücadelesinin yanında yer almaya çağırmıştı.