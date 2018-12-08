İZBAN'da grev kesinleşti: Pazartesi İzmir'de raylarda hayat duracak

İzmir'i kuzey-güney güzergahında birleştiren kent içi banliyo sistemi İZBAN'da işveren, işçilere son olarak yüzde 19.43'lük zam teklif etti. 342 işçinin çalıştığı İZBAN'da dün oylama yapıldı. 320 işçi işverenin teklifini reddetti. 10 Aralık Pazartesi sabahı İZBAN'da grev başlıyor.

Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) İzmir Şubesi, İzmir Banliyö Sistemi AŞ'nin (İZBAN) yüzde 19,43'lük zam teklifini kabul etmeyerek greve gideceklerini duyurdu. Böylece 10 Aralık Pazartesi başlayacağı duyurulan grev kesinleşmiş oldu.

Demiryol-İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, İZBAN yönetiminin dün akşam telefonla kendilerine ilettiği zam teklifinin ardından sendika üyelerine kararlarını sormak için Alsancak İstasyonu’ndaki sendika odasında oylama yaptıklarını söyledi.

İŞÇİLER YÜZDE 28 İSTEDİ, İŞVEREN YÜZDE 19,43 VERDİ

İZBAN yönetimiyle Toplu İş Sözleşme (TİS) sürecinde uzlaşamadıkları için 10 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’te grev kararı aldıklarını belirten Ervüz, şunları kaydetti:

“İZBAN yönetiminden çıplak ücretlerimize yüzde 28 zam talep ettik. İşverenimiz, sosyal haklar ve ikramiyeler dahil yüzde 19,43 ortalama zam teklifinde bulundu. İşverenimizden ikramiyelerin 85 günden 112 güne çıkarılması talebimiz var. Saat 7’de başlayıp 18.30’da sona eren oy verme işlemine 342 İZBAN çalışanından 326’sı katıldı ve 320 çalışan ret oyu kullandı, sadece 6 arkadaşımız kabul etti. Bu sonuçla, yeni bir gelişme olmadığı takdirde biz pazartesi günü trenleri üzülerek çalıştırmayacağımızı beyan ediyoruz. Grev nedeniyle vatandaşlar mağdur olacak.”

Ervüz, İZBAN’ın günde 269 sefer yaptığını, bu seferlerde yaklaşık 300 bin vatandaşın seyahat ettiğini anımsattı.

TKP AÇIKLAMA YAPMIŞTI:

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir İl Örgütü, kentin dört bir yanında dağıttığı bildirilerle, İzmir halkını İZBAN işçisinin haklı mücadelesinin yanında yer almaya çağırmıştı.