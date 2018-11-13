VİDEO | İZBAN'da grev ilanı asıldı

İzmir'i kuzey-güney güzergahında birleştiren hafif raylı banliyö sistemi İZBAN'da 342 işçi ile patronlar arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri çıkmaza girdi. Demiryolu İşçileri Sendikası bugün Alsancak'taki İZBAN istasyonuna grev ilanını astı.

İzmir'in en uzun kent içi toplu ulaşım sistemi İZBAN'da işçiler greve gidiyor. Demiryolu İşçileri Sendikası, toplu iş sözleşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanması ve yasal süreçlerin tamamlanması nedeniyle grev kararını duyuran ilanı, Alsancak istasyonuna resmen astı.

Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Eryüz, Alsancak istasyonu önüne yaptığı açıklamada, 11 Temmuz 2018'den bugüne kadar 126 gündür sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde çalışanları tatmin edecek kazanımlara ulaşılamadığını ifade ederek şunları söyledi:

"İZBAN işçisi yedi meslek grubuna ayrılıyor. Bu işçilerden en yüksek ücret alan gruptaki bekar bir işçinin cebine net 2390 TL giriyor. 1878 TL net ücret alanların sayısı da küçümsenmeyecek boyuttadır. Resmi makamların açıkladığı hedef enflasyon oranı yüzde 25-30 aralığındayken, işverenin teklif ettiği ortalama yüzde 14 zammın kabul edilmesi imkansızdır. Mevcut ekonomik koşullarda istedğimiz yüzde 28 zam makuldür. Tüm bu nedenlerle grev kararı almış bulunmaktayız. Grevi olmaması için son güne kadar gece gündüz müzakereye açık olduğumuzu İzmir kamuoyuna bildiririz. Grevin başlangıç tarihi önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacaktır."

Eryüz'ün açıklamaları şöyle:





İZBAN ALSANCAK İSTASYONUNA ASILDI

Demiryolu İşçileri Sendikası tarafından İZBAN Alsancak istasyonuna asılan ilanda, grevin gerekçesi anlatılarak kamuoyu bilgilendiriliyor, grevin başlayacağı gün ve saatin ayrıca duyurulacağı belirtiliyor.