'İZBAN suç işliyor': Emekli makinistlerle grev kırıcılığı

İzmir'in kent içi banliyo sistemi İZBAN'da bu sabah 342 işçi anayasal haklarını kullanarak greve başladı. İZBAN yönetimi ise bünyesinde çalışan yedi emekli makinistle Çiğli-Havalimanı arasında seferlerini sürdürerek 'grev kırıcılığı' yaptı.

İzmir'in kent içi banliyo ulaştım sistemi İZBAN'da, Demiryol İş Sendikası üyesi 342 işçi bu sabah greve başladı. Raylarda hayatın durduğu İzmir'de İZBAN yönetimi, yasalarda suç olarak tanımlanan "grev kırıcılığına" başvurdu. İZBAN işvereni, sendika üyesi olmayan ve en yüksek ücretleri alan yedi makinistle, Çiğli-Havalimanı arasında 24 dakikada bir tren seferi gerçekleştirdi.

İŞYERİ TEMSİLCİSİ: İZBAN YÖNETİMİ GREV KIRICILIĞI YAPIYOR

Demiryol İş Sendikası İZBAN işyeri temsilcisi Ahmet Güler, İZBAN'ın bu girişiminin grev kırıcılığı olduğunu belirterek, "Bizler anayasal hakkımız olan grev hakkımızı, üretimden gelen gücümüzü kullanıyoruz. İZBAN, dün gece kamuoyunda bizim hakkımızda olumsuz bir algı oluşturmak için önce şişirilmiş ve giydirilmiş rakamlarla yüzde 65 zam verdikleri yalanını söyledi. Bu sabah da grev kırıcılığına soyundu. Grev kırıcılığı suçtur. İZBAN bu suçu işlemektedir" dedi.

İZBAN yönetimi, "grev kırıcılığını" şu duyuruyla ilan etti:

"İZBAN, grev nedeniyle oluşan mağduriyeti azaltabilmek amacıyla yoğun saatlerde seferler düzenliyor. Yolcu sayısının en fazla olduğu bölgeler olan Çiğli ile Adnan Menderes Havalimanı arasında 24 dakikada bir kısıtlı kapasite olarak başlayan seferler, grev kapsamı dışındaki makinistlerle gerçekleşiyor. Seferler 06:30 ile 11:00, 16:00 ile 22:00 saatleri arasında yapılıyor."

SENDİKADAN BASIN AÇIKLAMASI: KARNIMIZI DOYURACAK ÜCRET İÇİN GREV YAPIYORUZ

Demiryol İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Eryüz, işçilerle birlikte Alsancak istasyonu önünde bir basın açıklaması yaptı.

İZBAN yönetiminin, işçiyi enflasyondan koruyacak bir zam teklifinde bile bulunmadığını belirten Eryüz, şunları söyledi:

İzban işçisi 1 Ocak 2018 den bu yana ücret zammı almadı. Son 1 yıllık enflasyon yüzde 21.62, Ocak ayından bugüne kadar geçen 11 aylık dönemin enflasyonu ise yüzde 20.80 olmuştur. İşverenimizin teklif ettiği kümülatif zam önerisi yaklaşık yüzde 21 ve 2018 Aralık sonuna kadar geçerli olacak, yani 20.80 enflasyonun üzerine daha yedi aylık enflasyon gelecek. Teklif edilen zammın ücretlerimizi sadece enflasyona karşı koruması için bugünden sonraki yedi aylık enflasyonun BİNDE 2 olması gerekiyor. Demiryol İş Sendikası olarak aranızda yedi aylık enflasyonun Binde 2 olacağına inanacak herhangi birinin olduğunu düşünmüyoruz. Bunun dışında hepinizin bildiği gibi şu an ülkemizde asgari ücret zammının en az enflasyon oranında olması konuşuluyor. Ülkemizin önde gelen ekonomi uzmanlarının enflasyon beklentilerinin yüzde 30'ları aştığı, kredi faizlerinin yüzde 35'lere dayandığı ortamda, üyelerimizin karınlarını doyurmaya dahi yetmeyecek 1.850 TL–2.500 TL aralığındaki ücretlerle çalışmalarına rıza göstermeyeceğimizin tüm kamuoyunca bilinmesini isteriz. Bizim bu teklifi kabul etmemiz mümkün değildir. Sendikamız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada temsil ettiği üyelerinin haklarını korumak ve geliştirmek için gereken ne varsa yapmaktan kaçınmayacaktır. Geçinebilecek bir ücret almak için yasal hakkımız olan grev süresince arkadaşlarımızın ücret almayacaklarının, grevin bir anlamda işsizlik olduğunun ve hiç istemediğimiz halde açlık sınırının altında ücret teklif eden işverenimiz tarafından grev yapmaya zorlandığımızın herkes tarafından bilinmesini isteriz. Biz Demiryol İş Sendikası olarak grev seven bir sendika değiliz. 70 yıla yakın geçmişimizde yaşadığımız onca zorluğa, onca krizlere rağmen üç kez grev yapmak zorunda kaldık. İZBAN çalışanları karınlarını doyuracak ücret almak için grev yapıyorlar. Hiç kimse işsizliği, ücret almadan yaşamayı başka türlü göze almaz. Bu bağlamda Demiryol İş Sendikası olarak, yasal ve sosyal sorumluluklarımız gereğince almış olduğumuz grev kararını bugünden itibaren uygulamaya başlamış bulunuyoruz.





TKP İZBAN İSTASYONLARINDA: İZBAN İŞÇİSİ KAZANIRSA HEPİMİZ KAZANACAĞIZ

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir İl Örgütü de sabahın ilk saatlerinden itibaren, hem işçilerin mücadelesine destek vermek hem de İZBAN yönetiminin kamuoyunda yanlış algı yaratma girişimini engellemek için İZBAN istasyonlarında bildiri dağıttı.

"İzmir halkı İZBAN işçisinin haklı mücadelesinin yanında durmalıdır" başlıklı bildiri şöyle:

BİNLERCE BİLDİRİ DAĞITILDI

Alsancak, Halkapınar, Bayraklı, Çiğli, Şirinyer istasyonlarında İZBAN işçilerine destek veren TKP üyeleri, işçilerin neden greve çıkmak zorunda kaldıklarını anlattı.