Kızılay yardım parasıyla lüks araç almış

Kızılay yönetimi, Dünya Gıda Programı tarafından ‘yabancılara yardım’ amacıyla gönderilen 3 milyon 700 bin TL ile 10 adet 4x4 jip aldı. Alım gerekçesinde, 'Kırsal alanlara kolay erişimi sağlayacak türde arazi araçlarının satın alınması uygun görüldü' denildi

Yolsuzluk iddiaları ve uçuk maaş zamlarıyla gündeme gelen Kızılay’ın yabancılara yardım amacıyla gönderilen para ile lüks araçlar aldığı ortaya çıktı. Yabancılara Yönelik Sosyal Uyuma Yardım (SUY) Programı Projesi kapsamında Kızılay’a gönderilen 3 milyon 700 bin TL ile ikisi ultra lüks olmak üzere toplam 10 adet 4x4 jip alındığı belirlendi.

Cumhuriyet'in haberine göre, paranın Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından “mağdur durumda olan yabancıların temel ihtiyaçlarını onurlu bir şekilde karşılamalarına destek sağlanması” amacıyla gönderildiği öğrenildi. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık başkanlığında 21 Mayıs 2018 tarihinde toplanan yönetim kurulunda “acil alımlar” yöntemiyle yardım için gönderilen para araç alımına kullanıldı. Yönetim Kurulu kararında acele alımın “WFP ile yürütülen SUY (Sosyal Uyum Yardımı) projesine ait ESSN-1 bütçesinden karşılanabilmesi ve ESSN- 1 bütçesi için kalan sürenin kısıtlı olması” nedenleri ile yapıldığı belirtilerek paranın iade edilmemesi için lüks araç alımı yapıldığı anlaşıldı.

PARALAR LÜKS ARAÇLARA GİTMİŞ

Yönetim Kurulu kararında, lüks araçlarla kırsal alanlara kolay erişim sağlanacağı belirtilerek “Dünya Gıda Programı (WFP) ile yapılan 2018 yılı bütçe görüşmeleri neticesinde; proje kapsamında kullanılmak üzere yaklaşık 3 milyon 700 bin TL’lik araç alımı için bütçe ayrılmıştır. 2018 SUY projesi faaliyetleri kapsamında bahsi geçen faaliyetler için kullanılacak ve kırsal alanlara kolay erişimi sağlayacak türde 4x4 arazi araçlarının satın alınması uygun görülmüştür” denildi.

4 AY BEKLEMEK İSTEMİŞLER

Kararda “marka modelin de hem Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) kataloglarında da yer alan hem de Birleşmiş Milletlerin dünya çapında satın alım sözleşmesinin bulunduğu Toyota marka Land Cruiser/Nissan 4x4 olması uygun görülmüştür” ifadeleri de dikkat çekti. Pazarlığa davet edilen Toyan Otomotiv ile Gülan Otomotiv’in istenilen araçları en erken dört ay sonra teslim edebileceklerini belirtmeleri üzerine, araçların başka bir firmadan “acele” alındığı öğrenildi. Proje kapsamında gönderilen para ile alınan araçlardan ikisinin 2017 model “Model Land Cruiser Prado” olduğu öğrenildi. Alınan diğer sekiz aracın ise 2017 model “FORD EDGE” olduğu bildirildi.