AKP'li olmayan giremez: Kızılay yönetimi evlere şenlik

Kızılay Yönetim Kurulu'nun, AKP'ye yakın isimler, akraba çevresi ve eski AKP'li yöneticilerle doldurulduğu ortaya çıktı. Deniz Feneri davasında hüküm giyen ve 31 bin 500 TL maaş aldığı söylenen Kızılay Genel Müdürü Altan, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi olarak da çalışıyor.

Kızılay Yönetim Kurulu'nda yer alan üyelerin tamamına yakınının AKP'lilerle yakınlığı ya da akrabalık bağı olduğu ortaya çıktı.

Deniz Feneri Derneği davasında “güveni kötüye kullanma” suçlamasıyla 2013 yılında iki yıl altı ay hapis cezası ile 25 bin TL para cezası alan Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, 2017 yılında atandı. 31 bin 500 TL maaş aldığı söylenen Altan, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi ve AKP Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş’ün kayınpederi. Altan’ın kızı Reyyan Beyza Büyükgümüş ise Bilal Erdoğan’la birlikte Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nda yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Yönetim Kurulu'nda yer alan bazı isimlerin de, akrabalık ilişkilerinin yanı sıra Erdoğan’ın çocuklarının vakıflarının üyesi ya da yöneticisi olduğu anlaşıldı.

EŞİ DAİRE BAŞKANI

Kızılay'a ait şirketlerden maaş aldığı iddia edilen Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Kınık’ın eşi Hatice Kınık’ın da, Sağlık Bakanlığı’nda Daire Başkanı olduğu ortaya çıktı. Yenilenen İstanbul seçimleri için sosyal medya hesabından Binali Yıldırım’a oy isteyen Kınık’ın, 2012 yılında Fetullah Gülen’i Pensilvanya’da ziyaretini sosyal medya hesabından paylaştığı da öğrenildi. Kınık ayrıca daha önce AKP’de İstanbul İl Genel Meclisi Üyeliği ve İBB Sağlık Komisyonu Başkanı görevlerini de aldı.

TOPBAŞ’IN DANIŞMANI

Kızılay’ın Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı olan İsmail Hakkı Turunç’un, geçtiğimiz yıllarda AKP’li Fatih Belediyesi’nde Başkan Yardımcılığı yaptığı öğrenildi. Turunç, AKP’li eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın danışmanlığını da yaptı.

Kızılay Yönetim Kurulu üyesi ve İkinci Genel Başkan Yardımcısı olan Naci Yorulmaz ise 2014-2018 tarihleri arasında Başbakan Müşaviri olarak görev yaptı. Yorulmaz, Başkanlık sistemine geçilmesiyle İçişleri Bakanlığı’nda Müşavir olarak görevlendirildi.

ESKİ BAŞKANIN KARDEŞİ

AKP’li Ümraniye Belediyesi’nin bir önceki başkanı Hasan Can’ın kardeşi Hüseyin Can da, Kızılay’da Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter olarak görev yapıyor. Can, Kızılay Ümraniye Şube Başkanlığı da yaptı.

Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Murat Ellialtı da, AKP’den meclis üyeliği yaptı. Ellialtı, 2004-2009 yılları arasında Beykoz ilçesinden AKP İstanbul İl Genel Meclisi üyeliğine seçildi.

Kızılay’ın diğer yönetim kurulu üyesi olan Fatma Meriç Yılmaz’ın da, AKP’li eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın çalışma ekibinden olduğu ve Akdağ’ın bakanlığı döneminde Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olduğu öğrenildi. Yılmaz’ın Menzil Cemaati’ne yakın olduğu da iddia edildi. Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan’ın ise 'FETÖ' bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan Merter Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (MESİAD) yöneticilerinden olduğu ortaya çıktı.

Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç, daha önce AKP’den Muş Belediye Başkan aday adayı oldu. Yönetim Kurulu Üyesi Yasir Yılmaz da aynı zamanda Çevre Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Emlak Konut GYO AŞ Uygulama Daire Başkanlığını hâlâ sürdürüyor. AKP’li eski Milletvekili Halil İbrahim Yılmaz’ın oğlu olan Yasir Yılmaz, Kütahya Belediye Başkan Aday Adayı da oldu.

BİRBİRLERİNİ DENETLİYORLAR

Denetim Kurulu Üyesi Sema Kopuz Yetiş’in, Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın Başkan Yardımcısı olduğu Kadın ve Demokrasi Vakfı’nın (KADEM) üyesi olduğu bildirildi. Yetiş’in, AKP 24’üncü dönem Adıyaman Milletvekili Muhammed Murtaza Yetiş’in de eşi olduğu öğrenildi.

