Kızılay başkanından AKP paylaşımı

Türk Kızılay'ı Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından AKP propagandası yaptı.

AKP 23 Haziran seçimleri öncesinde kamu kurumları yetkililerini seferber etmeye devam ediyor. Bunun son örneği Kızılay Başkanı Kerem Kınık oldu.

Kınık, sosyal medya hesabından “Ben ve eşim Çapa'da öğrenciyken evlenmiştik, çocuklarımızı da geç evlenmemeleri için teşvik ettik, onlar da arkadaşlarını teşvik etmişler. Böylece aynı sınıftan üç aile olarak mezun oluyorlar. Anneler babalar kolaylaştırıcı

olun zorlaştırıcı olmayın, açın Türkiye'nin önünü.. Hem gençler bizim zamanımızda @BY Binali Ağabey gibi halden anlayan da yoktu, siz şanslısınız” mesajını paylaştı.