Kaymakam AKP'nin seçim çalışmasında

Buca Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç, AKP’nin İstanbul’daki seçim çalışmalarına katıldı.

23 Haziran seçimleri öncesi AKP valilerin ardından kaymakamları da seferber etti.

Yerel seçimlerde AKP’den Karabağlar Belediye Başkan aday adayı olan, aday gösterilmeyince Buca Kaymakamlığı’na atanan Mehmet Sadık Tunç, AKP’nin İstanbul’daki seçim çalışmalarına katıldı.

AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, il yöneticileri ve ilçe başkanlarıyla İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın seçim çalışmalarına destek vermek için Tillolular Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette Buca Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç da yer aldı.