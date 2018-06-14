Kadıköy’de gözaltına alınan liselilerden işkence suçlaması

İstanbul Kadıköy’de geçen hafta karnelerin dağıtıldığı gün 'Karneler sizin gelecek bizim' eylemi yapan liseli gençlere yönelik polis saldırısının ardından gözaltına alınan sekiz çocuk, savcılığa verdikleri ifadede, işkenceye maruz kaldıklarını belirtti ve polis memurlarından şikayetçi oldu.

Kadıköy Bahariye’de 8 Haziran’da “Karneler sizin, gelecek bizim” çağrısıyla eylem yaptıkları sırada polis saldırısına maruz kalan ve gözaltına alınan 22 öğrenciden 18 yaş altı sekiz çocuk, işkenceye maruz kaldıklarını belirterek şikayetçi oldu.

DW Türkçe'de yer alan habere göre önceki gün İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde savcılığa çıkarılan çocuklar ifade vermeden önce adliye binası önünde aileleri ve avukatlarıyla basın açıklaması yaptı. Öğrencilerin avukatları, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını ve polis memurları hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Öğrenciler basın açıklaması sırasında, “İnsanlık onuru işkenceyi yenecek” sloganı attı.

Bir grup öğrencinin geçtiğimiz cuma günü Kadıköy’de yapmak istediği eyleme polis saldırdı. Gözaltına alınan 18 yaş üstü 14 öğrenci karakolda susma hakkını kullandı. Sekiz çocuk önceki gün Çağlayan Adliyesi’nde çocuk savcılığına çıktı.

Savcılığa ifade veren çocuklar terör örgütü propagandası yaptıklarına dair suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütünün üyesi ya da sempatizanı olmadıklarını, eğitim sisteminden memnun olmadıkları için demokratik haklarını kullanarak eylem yaptıklarını söyledi. Polise mukavemet etmediklerini ve "Dağılın" ihtarında bulunulmadığını ifade eden çocuklar ayrıca, gözaltına alındıkları sırada işkenceye maruz kaldıklarını belirterek, polis memurlarından şikâyetçi oldu.

'ELEKTRİKLİ COPLA VURDULAR'

İfade veren çocuklar, gözaltına alındıkları sırada ve sonrasında yaşadıklarını savcıya anlattı. 16 yaşındaki M. ifadesinde, “Polisler bana küfür etti ve yüzüme tükürdü” dedi. 17 yaşındaki A. ise “Gözaltına alındığım sırada cinsel organıma basıldı” diye konuştu. Ö. (16), polislerin elektrikli jop ve demir kelepçeyle kendisine vurduklarını anlattı. 17 yaşındaki kız çocuğu D. ise “Çift kelepçeyle ters kelepçelendim. Üst aramam çıplak olarak yapıldı” dedi.

DARP RAPORU ALDILAR

İfadelerinin ardından serbest bırakılan çocukların avukatı Tamer Doğan, polis saldırısına maruz kalan öğrencilerin Haydarpaşa Numune Hastanesi’nden darp raporu aldıklarını söyledi. Doğan, polis memurlarından şikayetçi olacaklarını belirterek, “Öğrenciler savcılık ifadelerinde şikâyetçi olduklarını ifade ettiler. Biz de ayrıca avukatlar olarak kapsamlı bir dosya hazırlayarak suç duyurusunda bulunacağız” diye konuştu.