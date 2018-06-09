VİDEO | Dövülerek gözaltına alınan liseliler serbest bırakıldı

İstanbul Kadıköy’de 'Karneler sizin, gelecek bizim' çağrısıyla eylem yaparken polisler tarafından dövülerek gözaltına alınan liseliler serbest bırakıldı.

İstanbul Kadıköy’de “Karneler sizin, gelecek bizim” çağrısıyla eylem yaparken polisler tarafından dövülerek gözaltına alınan lise öğrencileri serbest bırakıldı.

Polislerin onlarca liseliyi ters kelepçeyle gözaltına alarak aracın içerisinde darp etmesi tepkilere yol açmıştı. Gözaltıları protesto etmek için bir araya gelen ikinci gruba da izin verilmedi. HDP milletvekili adayı Musa Piroğlu ve gözaltılara tepki gösterenler de polis tarafından darp edildi.

HALKTAN SERT TEPKİ: ÇOCUK BUNLAR ÇOCUK

Gözaltına alınan çocuklara polis aracı içerisinde coplarla saldırılmasına, olayı gören yurttaşlar tepki gösterdi. Gözaltı aracının etrafında toplanan kalabalık polisi yuhaladı, öğrencilerin serbest bırakılmasını istedi.

BEYİN TRAVMASI ŞÜPHESİ

Gözaltına alınan çocuklardan M.E. beyin tramvası şüphesiyle tomografiye götürüldü.

'KAFAMI ÜÇ YERDEN YARDILAR'

Kadıköy'de gözaltına alınan lise öğrencilerinden biri "Kafamı üç yerden yardılar, dudağımı patlattılar. Bu işkenceciler yaptı bunu" dedi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirilen liselilerin ifadeleri alınmaya başlanmasının sonrasında Gözaltındaki liselilerin tamamı Yoğurtçu Çocuk Karakolu'ndan serbest bırakıldı.