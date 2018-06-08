Liselilerin Kadıköy’deki ‘karne’ eylemine saldırı

Kadıköy Bahariye Caddesi’nde yapılan 'Karneler sizin, gelecek bizim!' eylemine polis saldırdı. 21 liseli genç gözaltına alındı.

Kadıköy Bahariye Caddesi’nde “Karneler sizin, gelecek bizim!” çağrısıyla protesto eylemi düzenleyen Liseli Gençlik Örgütleri’nin eylemine polis saldırdı.

Gazete Yolculuk'un haberine göre polis, sert saldırıları sırasında 21 liseliyi ters kelepçe ile gözaltına aldı. Polisin gözaltına aldığı liselilere, gözaltı aracında işkence yaptığı öğrenilirken; polisin saldırı sırasında plastik mermi de kullandığı bildirildi.

Gözaltılara tepki göstermek için polise yönelerek “Yuh!” diye bağıran bir yurttaş da darp edilerek gözaltına alındı.

PROTESTO İÇİN BİR ARAYA GELENLERE DE SALDIRI

Birgün'ün haberine göre gözaltıları protesto etmek için bir araya gelen ikinci ekibe de polis saldırdı. HDP’li vekil adayı Musa Piroğlu ve gözaltılara tepki gösteren yurttaşlar da polis tarafından darp edildi. Polisin işkencesi ve sert saldırıları sürerken, gözaltılara tepki gösteren yurttaşların da gözaltına alındığı öğrenildi.

Polisin saldırılara ve gözaltılara tepki gösteren yurttaşları yerlerde sürüklediği ve bölgeye polis takviyesi yapıldığı bildirildi. Gözaltılara tepki göstermek için polise yönelerek “Yuh!” diye bağıran bir yurttaş da darp edilerek gözaltına alındı.

Gözaltındaki 21 öğrenci sağlık kontrolü için Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık kontrolünün ardından tekrar Kadıköy Rıhtım Karakolu'na getirilen gençlerin serbest bırakılmaları bekleniyor. Liselilerin aileleri, yakınları, siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcileri karakolun önünde gençlerin bırakılmasını bekliyor...

LİSELİ GENÇLERE YAPILANLARA SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Polislerin liseli gençlere saldırı sosyal medyada gündem oldu.

Twitter'da #kadıköydeişkencevar etiketi en çok konuşulanlar arasına girdi.

Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı Aydemir Güler, solcu Liseliler, gazeteci Onur Öncü ve piyanist Dengin Ceyhan, Bu Düzen Değişmeli Platformu İzmir 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı Deniz Arık Binbay da yaşananlara tepki gösterdi.