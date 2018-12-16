İzmir'de Semt Evi açılışı yoğun ilgi gördü

Türkiye Komünist Partisi'nin emekçi mahallelerinde açacağını duyurduğu Semt Evleri'nin ilki, bugün İzmir'de Çiğli Evka 2'de açıldı.

Türkiye Komünist Partisi'nin Eylül ayında düzenlediği, "Emekçilere" başlıklı konferans doğrultusunda, partinin yerelleşme ve emekçileşme adımları hız kazanıyor.

Bu doğrultuda kurgulanan, emekçi mahallelerinde açılacak Semt Evleri’nin ilki, bugün İzmir'de açıldı. Sağanak yağmura rağmen, bölge halkı açılışa yoğun bir ilgi gösterdi.

'DAYANIŞMA VE AYDINLANMANIN MERKEZİ OLACAK'

Açılış, mahalleliler adına Gökçe Güney Toker’in konuşmasıyla başladı. Konuşmasında, Çiğli Evka 2 Semt Evi’nin, dayanışmanın ve aydınlanmanın merkezi olacağını vurgulayan Toker; buna yönelik atölye çalışmalarına, kurslara ve söyleşilere dair bilgi verdi. Tüm mahallede oturtmak istedikleri dayanışma kültürünün, Semt Evi’nin açılışında da kendini gösterdiğini ifade etti.

Toker’in konuşmasından sonra, Türkiye Komünist Partisi İzmir İl Başkanı Mehmet İnam söz aldı. İnam, Evka 2 Semt Evi’nin alan olarak büyük olmadığını, öte yandan Semt Evi’ni var eden insanların büyük yürekli insanlar olduklarını ifade etti. Türkiye’deki en büyük problemin yalnızlık olduğunu sözlerine ekleyen İnam, emekçilerin mahallelerinde, iş yerlerinde yalnız kaldığını; semt evleriyle emekçilerin bir araya geleceklerini ve yalnızlıklarından kurtulacaklarını ifade etti.

Açılış gitar dinletisi ve mahallelilerin hep beraber hazırladıkları ikramlar ile devam etti.