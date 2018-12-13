Çiğli Evka 2'de Semt Evi açılıyor

TKP'nin emekçi mahallelerinde Semt Evleri açıyor. İzmir'deki ilk Semt Evi 16 Aralık Pazar günü Çiğli Evka 2'de açılıyor.

Türkiye Komünist Partisi'nin Eylül ayında düzenlediği, "Emekçilere..." başlıklı konferans doğrultusunda, partinin yerelleşme ve emekçileşme adımları hız kazanıyor.

TKP'nin bu sürecin organik parçalarından birisi olarak kurguladığı, emekçi mahallelerindeki Semt Evleri'nin ilki bu hafta sonu İzmir'de açılıyor.

Çiğli ilçesi Evka 2 bölgesinde açılacak olan Semt Evi'nin hazırlıkları devam ederken, bir yandan da tüm bölge emekçilerine açılış davetiyeleri ulaştırılıyor.

16 Aralık Pazar günü açılacak Evka 2 Semt Evi'nde işçi okulları, çocuk atölyeleri, ebeveyn okulları, kadın atölyeleri ve gençlik toplantıları yapılması planlanıyor.

Semt Evi'nin açılış etkinliği, 16 Aralık Pazar günü saat 14.00'te başlayacak.

Adres: 6794 sokak (Ketenci Durağı arkası), Çiğli.