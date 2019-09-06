İBB: İade edilecek araçlarla ilgili açıklama pazar günü yapılacak

İBB’den yapılan açıklamada kiralanmış araçlardan iade edilecek olanlarla ilgili açıklamanın pazar günü Yenikapı park alanında yapılacağı belirtildi. İBB Başkanı İmamoğlu da ‘Pazar günü herkesi Yenikapı için bilgilendireceğiz’ dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yapılan açıklamada "İBB, bağlı kuruluşla ve iştirakleri tarafından kiralanmış araçlardan iade edilecek olanlarla ilgili açıklama 8 Eylül Pazar günü saat 12:00’de, Yenikapı park alanında yapılacaktır" denildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaretinde yaptığı açıklamada, Yenikapı Meydanı'na çekilen araçlarla ilgili Pazar günü bilgilendirmenin yapılacağını söyledi.

İzmir’de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i makamında ziyaret eden İmamoğlu “Biz israfı topluma anlatmak istiyoruz, israfın boyutunu hissettirmek istiyoruz. İsrafın boyutlarını vatandaşlarımıza sonuna kadar göstereceğiz” dedi.

İmamoğlu “Bu siyasi mesele değil. Ekonomik sıkıntıların tavan yaptığı ortamda kamunun israfı engellemede lokomotif olması lazım. Biz tasarruf yapıyoruz. Bizi ilk alkışlaması geren hükümettir. Ülkede protokol adı altında şov yapan hangi kurum varsa herkes kendine çeki düzen versin. Bundan hükümet de, biz de ders çıkaralım. Bütün siyasi partilere oy vermiş insanlar beni alkışlıyor. Pazar günü herkesi Yenikapı için bilgilendireceğiz” diye konuştu.

