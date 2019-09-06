İmamoğlu Yenikapı'daki araçların akıbetini açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı’da sergilenen kiralık araçlara ilişkin açıklamada bulundu. İmamoğlu, 'İade edeceğiz. Bir kısmını bulamadık. Baktık, bizden önce devretmişler 23 Haziran’a yakın. Olsun. Gitti ya, önemli olan o' dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı’da sergilenen araçların akıbetini açıkladı.

“Çardakaltı Sohbetleri”nde Yekta Kopan’ın konuğu olan İmamoğlu, “İade edeceğiz. Bir kısmını bulamadık. Baktık, bizden önce devretmişler 23 Haziran’a yakın. Olsun. Gitti ya, önemli olan o. Bir sıradanlaşma var. ‘Ya işte, ne olacak canım, 1000 tane araç dizmiş falan filan. Ya işte şov yapıyor falan filan…’ Hani diyor ya bir tanesi, ‘Nakit para almadık.’ Bu da yeni moda! Kaynağı kim için kullanıyorsun? Bu ahbap – çavuş ilişkisi bitecek” dedi.