Yenikapı’daki araçlara AKP’den ilk tepki

AKP döneminde İBB tarafından kiralanan araçların Yenikapı'da sergilenmesine AKP'den ilk tepki Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'dan geldi. Göksu sergilenen araçların 'arazideki hizmet araçları' olduğunu öne sürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim öncesi vaatlerinden biri olan “gereksiz yere kiralanan araçlara dair sergi” Yenikapı’da başlarken, AKP’den konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

İBB AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu “Hatırlarsanız seçim kampanyası sürecinde 1717 tane makam aracından bahsetmişti. Galiba makam aracı bulamayınca şimdi de sahadaki arazideki hizmet araçlarını getirtmeye karar vermiş" dedi. Göksu, "Dağ fare doğurdu" yorumunu yaptı. İmamoğlu'nun pazar günü konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre AKP’li Göksu şu iddialarda bulundu:

“Aldığım bilgilere göre her birimde sen 3 araç göndereceksin diye talimat verilmiş. Evde bakım, sosyal hizmet dâhil arazideki araçları toplamışlar. Salı gününe kadar da devam edecekmiş! Şu andaki durum şu ortaya attıkları iddiaları ispatlamaya çalışıyorlar.

Bu hırsla İstanbul'da hayatı durdurmuş durumdalar. Bu kara propagandayı yapabilmek için hayatı, hizmeti durdurmuş durumdalar. Evde sağlıkta örneğin hizmet bekleyen hastalar, İstanbul halkı şu an bu şov uğruna, evinde bakım hizmetinden mahrum bırakılmış durumda.

Çocuğu hastaneye götürülemeyen anne bugün neden gidemiyor diye merak ediyorsa Yenikapı'ya baksın. Araçlar şuan Sayın Başkanın fantezisine hizmet veriyor.

Madem bu araçlar ihtiyaç fazlasıydı da 60 gündür görevdesiniz niye tutuyorsunuz? Bu araçlar bu şovdan sonra İBB bünyesinde tutulacak mı tutulmayacak mı? Göreceğiz, takip edeceğiz.

Bir taraftan insanları ekmeğinden ediyorsunuz, bir taraftan her köşesinde bu şehrin bir yeni siyasi şov uğruna hizmeti durduruyorsunuz. Dağ fare doğurmuştur. Güneş balçıkla sıvanmaz. Hak ve hakikatler mutlaka ortaya çıkar.

Bu araçlar söylediğimiz gibi zabıtanın, sosyal hizmetlerin, evde bakım hizmetlerinin vs. kullandığı hizmet araçlarıdır. 1717 makam aracından da söz ettiler aylarca. Hani 1717 makam aracı?”

