Yenikapı’daki araç sergisi genişliyor: Lüks araçlar da gelmeye başladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla Yenikapı’da sergilenmeye başlanan AKP döneminde kiralanan araçların sayısı artmaya devam ediyor. Bugün alana lüks araçlar da gelmeye başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimi öncesinde belediyedeki ihtiyaç fazlası yüzlerce aracı Yenikapı Meydanı'nda halka göstereceğini açıklamıştı.

Sergi önceki gün başlarken, bugün de alana araç gelişleri sürüyor.

Sözcü'den Fatma Vurgun'un haberine göre, dünden bu yana alana yaklaşık 600 araç getirildi. Bunların büyük kısmı ise ‘binek’ diye tabir edilen orta sınıf otomobiller. Bugün de lüks araçlar alana getirilmeye başlandı.

Yarın ve pazar günü İBB filosundaki ‘ihtiyaç fazlası’ lüks araçlar alana getirilmeye devam edecek.