Halit Çelenk Hukuk Ödülleri sahiplerini buldu

2019 yılı Halit Çelenk Hukuk Ödülü'ne değer bulunan eserlere ödülleri Türkiye Barolar Birliği'nde düzenlenen törenle verildi.

2019 yılı Halit Çelenk Hukuk Ödülleri, Ankara Balgat'daki Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen bir törenle sahiplerine verildi.

Katılımın yoğun olduğu etkinlikte Çelenk ailesi ve Seçici Kurul üyeleri de yer aldı. Etkinlikte ödül töreni konuşmasını Seçici Kurul üyesi Prof. Dr. Ali Murat Özdemir gerçekleştirdi.

Törende Silivri Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı’nın gönderdiği mektup okundu.

Etkinlikte Ruhi Su Dostlar Korosu sahne aldı.

'KARAMSARLIK HALİT ÇELENK'İN DEFTERİNDE YOKTU'

Törende kapanış konuşmasını Halit Çelenk'in kızı, soL yazarı Serpil Güvenç gerçekleştirdi.

Serpil Güvenç konuşmasında “demokratikleşmenin hayati önemine” değinerek, “Çelenk’e göre kapsamlı bir demokratikleşmenin programını ancak emekçi halk yığınlarının çıkarlarını koruyabilecek devrimci bir iktidar yaşama geçirebilir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de yaşanan sayısız haksızlık ve hukuksuzluklardan örnek veren Güvenç, “Karamsarlık defterinde yazmayan bir sözcüktü Halit Çelenk’in. Umudun hangi dağın ardında olduğunu hep düşündü ama umuttan umudunu hiç kesmedi. Kara, kapkara tablolarda bir mavi ışık aradı, durdu. Ve buldu da. Umut, büyük şairin dediği gibi hep insandaydı” şeklinde konuştu.

ÖDÜL KAZANAN ÇALIŞMALAR

Ardından Seçici ve Düzenleyici Kurul Üyesi Avukat Özlem Şen Abay, ödüllerin bu yılki sahiplerini açıkladı.

Halit Çelenk Hukuk Ödülü bu yıl, Kasım Akbaş'ın “Sınıf Mücadelesi ve Hukuk” isimli eseri ile Ezgi Nur Türkoğlu'nun “Türk Hukukunda Yeni Bir Özelleştirme Yöntemi - Türk Varlık Fonu” eserine verildi.

Akademik Destek Ödülü ise Yusuf Ziya Kınacı’ya ait "Kapitalizmde Ekonomi-Dışı Zorun Somutluklarından Biri Olarak Ceza Siyaseti" adlı teze verildi.

Seçici Kurul Özel Ödülü ise konuları itibari ile üç ayrı kitaba verildi. Söz konusu kitaplar Hüreyye Özdemir’e ait "Asker 'Hazır Ol' Deyince- 12 Eylül 1980 Döneminde Sansür ve Oto-Sansür", Ozan Özgür’e ait "Gecenin Kapıları" ve Şerafettin Kaya’ya ait "Diyarbakır’da İşkence" adlı kitaplar oldu.