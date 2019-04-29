Halit Çelenk Hukuk Ödülleri sahiplerini buluyor

Halit Çelenk Hukuk Ödülü'ne değer bulunan eserler belli oldu. Ödül töreni Çelenk'in ölüm yıldönümü olan 5 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak.

Ankara’da toplanan Halit Çelenk Hukuk Ödülü Seçici Kurulu, ödüle iki eseri birden layık gördü.

Sözkonusu eserler, yazarı Kasım Akbaş olan "Sınıf Mücadelesi ve Hukuk" isimli eser ile yazarı Ezgi Nur Türkoğlu olan "Türk Hukukunda Yeni Bir Özelleştirme Yöntemi – Türk Varlık Fonu" isimli eserler oldu.

Akademik Destek Ödülü bu yıl Yusuf Ziya Kınacı’ya ait "Kapitalizmde Ekonomi-Dışı Zorun Somutluklarından Biri Olarak Ceza Siyaseti" adlı teze verildi.

Seçici Kurul Özel Ödülü konuları itibari ile üç ayrı kitaba verildi. Söz konusu kitaplar Hüreyye Özdemir’e ait "Asker 'Hazır Ol' Deyince- 12 Eylül 1980 Döneminde Sansür Ve Oto-Sansür", Ozan Özgür’e ait "Gecenin Kapıları" ve Şerafettin Kaya’ya ait "Diyarbakır’da İşkence" adlı kitaplar oldu.

Ödül töreni, Halit Çelenk’in aramızdan ayrılışının yıldönümü olan 5 Mayıs 2019’da Ankara’da Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Çelenk ailesi, Seçici Kurul üyeleri ile destekçi kuruluş Türkiye Barolar Birliği'nin de katılacağı törende Ruhi Su Dostlar Korosu da konser verecek.

Halit Çelenk Hukuk Ödülleri Seçici ve Düzenleyici Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Prof. Dr. Rona Aybay, Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Ali Murat Özdemir, Ali Rıza Aydın, Serpil Çelenk Güvenç, Dr. İlker Kılıç, Av. Başar Yaltı, Av. Erşen Sansal, Av. Barış Aybay, Av. Özlem Şen Abay

Ödül Töreni Yer ve Saati:

5 Mayıs 2019 Saat: 17.00

Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi

Oğuzlar Mahallesi İlhami Soysal Sokak No:3 Balgat/Ankara (Ankara Adliyesi önünden saat 16.00’da servis kaldırılacaktır.)